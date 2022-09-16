Оружие, которое усилит Украину – среди тем: состоялось заседание Ставки Главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский 16 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, обсуждали поставки необходимого для Украины оружия.
Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал. На заседании присутствовали ключевые руководители сектора обороны и безопасности, а также представители центральной власти, обеспечивающие реализацию оборонного замысла.
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Зеленский провел очередное заседание Ставки
Президент рассказал, что 16 сентября в очередной раз состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Командующие оперативными направлениями доложили о ситуации на передовой. Кроме вполне понятных вопросов и решений, затронули также тематику перспективных вооружений, значительно усилившую нашу армию,
– добавил Зеленский.
По информации Офиса Президента, в заседании приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников,
- главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
- командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Кроме того, к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились:
- командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,
- командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
- командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.
В ходе Ставки рассмотрели следующие шаги по освобождению временно оккупированных россиянами территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно обсудили материально-техническое обеспечение сил обороны, а также актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения деоккупации.
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
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