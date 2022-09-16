Оружие, которое усилит Украину – среди тем: состоялось заседание Ставки Главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский 16 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, обсуждали поставки необходимого для Украины оружия.

Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал. На заседании присутствовали ключевые руководители сектора обороны и безопасности, а также представители центральной власти, обеспечивающие реализацию оборонного замысла.

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Зеленский провел очередное заседание Ставки

Президент рассказал, что 16 сентября в очередной раз состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Командующие оперативными направлениями доложили о ситуации на передовой. Кроме вполне понятных вопросов и решений, затронули также тематику перспективных вооружений, значительно усилившую нашу армию,

– добавил Зеленский.

По информации Офиса Президента, в заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников,

главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Кроме того, к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились:

командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,

командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,

командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

В ходе Ставки рассмотрели следующие шаги по освобождению временно оккупированных россиянами территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно обсудили материально-техническое обеспечение сил обороны, а также актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения деоккупации.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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