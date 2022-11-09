Тяжелая зима и освобождение оккупированных территорий: Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего
Источник:Офис Президента
Сегодня, 9 ноября, Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания власти Украины рассмотрели ряд важных вопросов.
В частности, сообщили, что члены Ставки заслушали информацию о событиях на фронте. Также обсуждали прохождение зимнего периода. Об этом сообщили на сайте Президента Украины.
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Ситуация на передовой
Во время заседания Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на передовой и реализации мероприятий, направленных на укрепление и защиту госграницы Украины.
Также члены Ставки скоординировали действия сил обороны, направленные на:
- отражение вооруженной агрессии России,
- освобождение украинских территорий от оккупантов.
Отдельно обратили внимание на состояние обеспечения защитников Украины вооружением и боеприпасами, а также на их подготовку к зимнему периоду.
Подготовка к зиме 2023 года
Из-за постоянных обстрелов Россией критической инфраструктуры члены Ставки обсудили и предстоящую зиму. Так, на встрече проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавшей от российских атак. Не обошли и вопросы противовоздушной защиты крической инфраструктуры.
Подняли тему, как пройти зимний период и как минимизировать риски от российской агрессии.
На сайте Президента Украины сообщили, что на встрече присутствовали:
- руководитель ОП Андрей Ермак,
- секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- министр обороны Алексей Резников,
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник ГУР Кирилл Буданов,
- глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
- другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, командующие войсками оперативных направлений.
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