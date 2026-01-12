Увольнение Шмыгаля и Федорова: 13 января Верховная Рада проголосует за ряд кадровых решений
- Верховная Рада планирует уволить Дениса Шмыгаля с должности министра обороны и Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации с последующим переназначением на новые должности.
- Ожидается увольнение главы СБУ Василия Малюка, а должность министра юстиции остается вакантной, с возможным назначением Дениса Маслова.
Во вторник, 13 января, нардепы планируют принять ряд кадровых изменений в Кабмине и силовых структурах. Парламент планирует уволить Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова с последующим переназначением.
Также ожидается увольнение главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщают источники "РБК-Украина", пишет 24 Канал.
Смотрите также Комитет Рады не поддерживает представление об увольнении Малюка, но будет вторая попытка, – нардеп
Какие кадровые изменения произойдут?
По словам источников издания, кадровые изменения обсуждались во время вечернего заседания фракции "Слуга народа" в понедельник, 12 января. Там Михаил Федоров и Денис Шмыгаль презентовали свои планы работы на будущих новых должностях.
Кроме того, ожидается, что во время заседания Верховной Рады 13 января, депутаты примут решение об увольнении главы СБУ Василия Малюка. В то же время должность министра юстиции остается вакантной.
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что парламент в первую очередь будет голосовать за увольнение Шмыгаля с должности министра обороны, Федорова – с должности министра цифровой трансформации и вице-премьера, а также Малюка – с должности главы СБУ.
Впоследствии, после перерыва, парламент примет ряд назначений. Шмыгаль станет новым министром энергетики и первым вице-премьером, Федоров – министром обороны.
По предварительным данным, минюст может возглавить нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов, а Фонд госимущества Дмитрий Наталуха.
Кого еще Зеленский переназначил в январе 2026 года?
Зеленский пообещал сделать ряд кадровых изменений в дипломатическом корпусе. Вскоре Сибига представит кандидатуры. Также выберут кандидатуру нового первого заместителя министра иностранных дел.
Источники "РБК-Украина" отметили, что Дмитрий Кулеба может возглавить Службу внешней разведки. Говорится "или о специальном формате работы в качестве советника или представителя президента, формального или неформального".
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.
Сергей Кислица в 2026 году займет должность первого заместителя руководителя ОП.