После низкой явки депутатов: Верховная Рада начала пленарное заседание
- В среду, 25 марта, Верховная Рада начала пленарное заседание с низкой явкой депутатов, но впоследствии собралось достаточно нардепов для голосования.
В среду, 25 марта, продолжается пленарное заседание 15-й сессии 9 созыва, однако сессионный зал почти пустой – нардепы не пришли на работу. Сейчас на голосование вынесены два важных законопроекта – 13155 и 14104.
Об этом пишут нардепы Александр Федиенко и Ярослав Железняк.
Состоится ли пленарное заседание ВР 25 марта?
Сегодня, 25 марта, в Верховной Раде наблюдается низкая явка народных депутатов. В сессионном зале по состоянию на утро присутствует лишь 171 парламентарий – это было определено сигнальным голосованием. Однако для принятия решений и поддержки законопроектов необходимо не менее 226 голосов.
Федиенко добавил, что утром в правительственном квартале было малолюдно – основном там находились журналисты, тогда как сам зал заседаний длительное время остался почти пустым. Впрочем, ситуация постепенно меняется – депутаты начинают занимать свои рабочие места.
На повестке дня – рассмотрение важных социальных инициатив. В частности говорится о законопроекте №13155, который предусматривает отмену оплаты коммунальных услуг для разрушенных зданий, а также №14104 – по обеспечению бесплатного образования для детей, пострадавших в результате войны.
Отдельные медиа обращают внимание на напряжение во взаимодействии между правительством и парламентом. Звучали заявления, что без надлежащей коммуникации с Верховной Радой правительственные законодательные инициативы могут не получить поддержки в зале.
В 11:07 Верховная Рада все же заработала – собралось достаточно нардепов для голосования.
Что известно об отказе "слуг" идти на заседание?
Отдельные нардепы сообщили, что часть парламентариев из фракции "Слуга народа" и "Доверие" якобы не планируют приходить на заседание парламента 25 марта.
Это связывают с опасением возможных провокаций и давления в правительственном квартале.
Тогда как другие нардепы уверяют, что силовые структуры позаботились о безопасности правительственного квартала.
Впоследствии депутат опроверг слухи о якобы опасениях провокаций и отказ парламентариев посещать Раду.