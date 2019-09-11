Заседание Кабмина 11 сентября: деньги для политзаключенных, газ и кадровые назначения

11 сентября Кабинет министров Украины провел свое второе заседание. В ходе заседания обсуждались вопросы кадровых назначений в самом правительстве, в областных и районных государственных администрациях, выделение средств для освобожденных из плена украинцев и накопление запасов газа в хранилищах.

Подробно о вопросах, которые обсуждались на заседании правительства, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Интересно: Зеленский представил главу МИД Пристайко дипломатической "армии"

Кадровые назначения

В частности, в правительственную команду было принято новых коллег. Ими стали новые 15 заместителей министров:

Живицкий Дмитрий – первый заместитель министра развития общин и территорий;

Негода Вячеслав – заместитель министра развития общин и территорий;

Панаиотиди Светлана – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Романович Дмитрий – заместитель заместитель министра развития экономики;

Полюхович Юрий – первый заместитель министра образования и науки;

Мандзий Любомира – заместитель министра образования и науки;

Ярмистый Максим – заместитель министра образования и науки;

Семиволос Андрей – первый заместитель министра здравоохранения;

Загрийчук Михаил – заместитель министра здравоохранения;

Качурець Младена – заместитель министра здравоохранения;

Симоненко Елена – заместитель министра по вопросам европейской интеграции;

Музыченко Виталий – заместитель министра социальной политики;

Ненюченко Наталья – заместитель министра социальной политики;

Коломиец Валерия – заместитель министра юстиции.

Кроме того, правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Читайте также: Министр обороны Загороднюк назвал приоритеты военной политики Украины

Также правительство заменило своих представителей в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз". Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича Кабмин там будут представлять Юлию Ковалев и Наталью Бойко.

Так же правительство осуществило кадровые назначения в районных и областных государственных администрациях:

Андрей Онищенко – председатель Генической РГА (Херсонская область);

Алексей Гетманцев – заместитель председателя Закарпатской ОГА;

Ольга Травина – заместитель председателя Закарпатской ОГА;

Лебедцов Борис – первый заместитель председателя Черкасской ОГА;

Виктор Карпенко – заместитель председателя Черкасской ОГА.

Это стоит увидеть: Кабмин ищет IT-шников: обнародовали перечень вакансий

Кроме того, правительство приняло решение, что каждому из 35 украинцев, которые были освобождены из российского плена, будет выделено единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч гривен. Ответственным за выполнение решения правительства является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также правительство провело совещание с руководством НАК "Нафтогаз", во время которого обсуждался вопрос того, что Украина накопила достаточное количество газа, чтобы в течение этой зимы чувствовать себя достаточно уверенно.

Для того, чтобы иметь уверенные позиции, чтобы не стать жертвой давления в газовых переговорах с Россией, государство Украина наполнило свою систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимой к попыткам нажать во время переговоров,

– подчеркнул Оексий Гончарук.

Брифинг Гончарука по итогам заседания правительства: смотрите видео