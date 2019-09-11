17:47
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Заседание Кабмина 11 сентября: деньги для политзаключенных, газ и кадровые назначения

      126 Читати новину українською
      Заседание Кабинета министров правительства
      Заседание Кабинета министров правительства / фото Кабмина

      11 сентября Кабинет министров Украины провел свое второе заседание. В ходе заседания обсуждались вопросы кадровых назначений в самом правительстве, в областных и районных государственных администрациях, выделение средств для освобожденных из плена украинцев и накопление запасов газа в хранилищах.

      Подробно о вопросах, которые обсуждались на заседании правительства, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Интересно: Зеленский представил главу МИД Пристайко дипломатической "армии"

      Кадровые назначения

      В частности, в правительственную команду было принято новых коллег. Ими стали новые 15 заместителей министров:

      • Живицкий Дмитрий – первый заместитель министра развития общин и территорий;
      • Негода Вячеслав – заместитель министра развития общин и территорий;
      • Панаиотиди Светлана – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Романович Дмитрий – заместитель заместитель министра развития экономики;
      • Полюхович Юрий – первый заместитель министра образования и науки;
      • Мандзий Любомира – заместитель министра образования и науки;
      • Ярмистый Максим – заместитель министра образования и науки;
      • Семиволос Андрей – первый заместитель министра здравоохранения;
      • Загрийчук Михаил – заместитель министра здравоохранения;
      • Качурець Младена – заместитель министра здравоохранения;
      • Симоненко Елена – заместитель министра по вопросам европейской интеграции;
      • Музыченко Виталий – заместитель министра социальной политики;
      • Ненюченко Наталья – заместитель министра социальной политики;
      • Коломиец Валерия – заместитель министра юстиции.

      Кроме того, правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

      Читайте также: Министр обороны Загороднюк назвал приоритеты военной политики Украины

      Также правительство заменило своих представителей в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз". Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича Кабмин там будут представлять Юлию Ковалев и Наталью Бойко.

      Так же правительство осуществило кадровые назначения в районных и областных государственных администрациях:

      • Андрей Онищенко – председатель Генической РГА (Херсонская область);
      • Алексей Гетманцев – заместитель председателя Закарпатской ОГА;
      • Ольга Травина – заместитель председателя Закарпатской ОГА;
      • Лебедцов Борис – первый заместитель председателя Черкасской ОГА;
      • Виктор Карпенко – заместитель председателя Черкасской ОГА.

      Это стоит увидеть: Кабмин ищет IT-шников: обнародовали перечень вакансий

      Кроме того, правительство приняло решение, что каждому из 35 украинцев, которые были освобождены из российского плена, будет выделено единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч гривен. Ответственным за выполнение решения правительства является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

      Также правительство провело совещание с руководством НАК "Нафтогаз", во время которого обсуждался вопрос того, что Украина накопила достаточное количество газа, чтобы в течение этой зимы чувствовать себя достаточно уверенно.

      Для того, чтобы иметь уверенные позиции, чтобы не стать жертвой давления в газовых переговорах с Россией, государство Украина наполнило свою систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимой к попыткам нажать во время переговоров,
      – подчеркнул Оексий Гончарук.

      Брифинг Гончарука по итогам заседания правительства: смотрите видео

       

      blog_ava
      Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
      сегодня
      3398
      Теги: Новости Украины Газовый конфликт Газ Алексей Гончарук Новости политики Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Нафтогаз Министерство социальной политики Минрегион Министерство юстиции Министерство здравоохранения Украины Министерство экономического развития и торговли Министерство образования и науки Украины Министерство по делам ветеранов Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      сегодня , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      Ольга Черненко 402
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 351
      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      сегодня , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      Злой Одессит 2613
      Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      сегодня , 14:33 Что известно о Викторе Чумаке: биография главного военного прокурора
      469
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 4227
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук