17:57
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Засідання Кабміну 11 вересня: гроші для політв'язнів, газ і кадрові призначення

      439 Читать новость на русском
      Засідання Кабінету міністрів уряду
      Засідання Кабінету міністрів уряду / фото Кабміну

      11 вересня Кабінет міністрів України провів своє друге засідання. У ході засідання обговорювалися питання кадрових призначень у самому уряді, в обласних та районний державних адміністраціях, виділення коштів для звільнених з полону українців та накопичення запасів газу у сховищах.

      Детально про питання, які обговорювалися на засіданні уряду, розповів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Цікаво: Зеленський представив главу МЗС Пристайка дипломатичному "війську"

      Кадрові призначення

      Зокрема, до урядової команди було прийнято нових колег. Ними стали нові 15 заступників міністрів:

      • Живицький Дмитро – перший заступник міністра розвитку громад і територій;
      • Негода В'ячеслав – заступник міністра розвитку громад і територій;
      • Панаіотіді Світлана – заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
      • Романович Дмитро – заступник заступник міністра розвитку економіки;
      • Полюхович Юрій – перший заступник міністра освіти і науки;
      • Мандзій Любомира – заступник міністра освіти і науки;
      • Ярмистий Максим – заступник міністра освіти і науки;
      • Семиволос Андрій – перший заступник міністра охорони здоров'я;
      • Загрійчук Михайло – заступник міністра охорони здоров'я;
      • Качурець Младена – заступник міністра охорони здоров'я;
      • Сімоненко Олена – заступник міністра з питань європейської інтеграції;
      • Музиченко Віталій – заступник міністра соціальної політики;
      • Ненюченко Наталія – заступник міністра соціальної політики;
      • Коломієць Валерія – заступник міністра юстиції.

      Крім того, уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили Віталіївни у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

      Читайте також: Міністр оборони Загороднюк назвав пріоритети воєнної політики України

      Також уряд замінив своїх представників у наглядовій раді НАК "Нафтогаз". Замість Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар'євича Кабмін там представлятимуть Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

      Так само уряд здійснив кадрові призначення у районних та обласних державних адміністраціях:

      • Андрій Онищенко – голова Генічеської РДА (Херсонська область);
      • Олексій Гетманцев – заступник голови Закарпатської ОДА;
      • Ольга Травіна – заступник голови Закарпатської ОДА;
      • Лебедцов Борис – перший заступник голови Черкаської ОДА;
      • Віктор Карпенко – заступник голови Черкаської ОДА.

      Це варто побачити: Кабмін шукає IT-шників: оприлюднили перелік вакансій

      Крім того, уряд ухвалив рішення, що кожному з 35 українців, які були звільнені з російського полону, буде виділено одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Відповідальним у виконанні рішення уряду є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

      Також уряд провів нараду з керівництвом НАК "Нафтогаз", під час якої обговорювалося питання того, що Україна накопичила достатню кількість газу, щоб протягом цієї зими почуватися доволі впевнено.

      Для того, щоб мати впевнені позиції, щоб не стати жертвою тиску в газових переговорах з Росією, держава Україна наповнила свою систему таким чином, щоб бути мінімально вразливою до спроб натиснути під час переговорів,
      – підкреслив Оексій Гончарук.

      Брифінг Гончарука за підсумками засідання уряду: дивіться відео

       

      blog_ava
      Рада збільшила штрафи за руйнування доріг перевантаженими фурами
      сьогодні
      8048
      Теги: Новини України Газовий конфлікт Газ Олексій Гончарук Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Кабінет Міністрів України Міністерство у справах ветеранів Міністерство освіти та науки України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство охорони здоров’я Міністерство юстиції Мінрегіон Міністерство соціальної політики Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      сьогодні , 17:31 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      626
      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      сьогодні , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      Ольга Черненко 481
      Фесенко: Олігархи для Зеленського – виклик, але в президента свої підходи
      сьогодні , 16:04 Фесенко: Олігархи для Зеленського – виклик, але в президента свої підходи
      Інна Жолобович 1167
      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      сьогодні , 15:00 Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся
      Злой Одессит 2678
      Що відомо про Віктора Чумака: біографія головного військового прокурора
      сьогодні , 14:33 Що відомо про Віктора Чумака: біографія головного військового прокурора
      1342
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук