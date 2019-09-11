Засідання Кабміну 11 вересня: гроші для політв'язнів, газ і кадрові призначення

11 вересня Кабінет міністрів України провів своє друге засідання. У ході засідання обговорювалися питання кадрових призначень у самому уряді, в обласних та районний державних адміністраціях, виділення коштів для звільнених з полону українців та накопичення запасів газу у сховищах.

Детально про питання, які обговорювалися на засіданні уряду, розповів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Кадрові призначення

Зокрема, до урядової команди було прийнято нових колег. Ними стали нові 15 заступників міністрів:

Живицький Дмитро – перший заступник міністра розвитку громад і територій ;

; Негода В'ячеслав – заступник міністра розвитку громад і територій ;

; Панаіотіді Світлана – заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ;

; Романович Дмитро – заступник заступник міністра розвитку економіки ;

; Полюхович Юрій – перший заступник міністра освіти і науки ;

; Мандзій Любомира – заступник міністра освіти і науки ;

; Ярмистий Максим – заступник міністра освіти і науки ;

; Семиволос Андрій – перший заступник міністра охорони здоров'я ;

; Загрійчук Михайло – заступник міністра охорони здоров'я ;

; Качурець Младена – заступник міністра охорони здоров'я ;

; Сімоненко Олена – заступник міністра з питань європейської інтеграції ;

; Музиченко Віталій – заступник міністра соціальної політики ;

; Ненюченко Наталія – заступник міністра соціальної політики ;

; Коломієць Валерія – заступник міністра юстиції.

Крім того, уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили Віталіївни у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

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Також уряд замінив своїх представників у наглядовій раді НАК "Нафтогаз". Замість Володимира Демчишина, Сергія Попика та Костянтина Мар'євича Кабмін там представлятимуть Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Так само уряд здійснив кадрові призначення у районних та обласних державних адміністраціях:

Андрій Онищенко – голова Генічеської РДА (Херсонська область) ;

; Олексій Гетманцев – заступник голови Закарпатської ОДА ;

; Ольга Травіна – заступник голови Закарпатської ОДА ;

; Лебедцов Борис – перший заступник голови Черкаської ОДА ;

; Віктор Карпенко – заступник голови Черкаської ОДА.

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Крім того, уряд ухвалив рішення, що кожному з 35 українців, які були звільнені з російського полону, буде виділено одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Відповідальним у виконанні рішення уряду є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Також уряд провів нараду з керівництвом НАК "Нафтогаз", під час якої обговорювалося питання того, що Україна накопичила достатню кількість газу, щоб протягом цієї зими почуватися доволі впевнено.

Для того, щоб мати впевнені позиції, щоб не стати жертвою тиску в газових переговорах з Росією, держава Україна наповнила свою систему таким чином, щоб бути мінімально вразливою до спроб натиснути під час переговорів,

– підкреслив Оексій Гончарук.

Брифінг Гончарука за підсумками засідання уряду: дивіться відео