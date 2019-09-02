"Спектаклей больше не будет": заседания Кабмина будут закрытыми
Кабинет Министров Украины сделал закрытыми заседания правительства для СМИ. Обо всех принятых решениях будут сообщать на брифингах.
Отныне заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам чиновники намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на вопросы.
Важно: Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотит в жизнь
Во время совещания руководства правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют отказаться от показухи. "То, что должно быть открыто – будет открыто, мы это откроем", – сказал он.
Мы переформатируем заседания правительств для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом,
– подчеркнул премьер.
Гончарук отметил, что поблагодарил за внимание журналистов и отметил, что "глубже мы поговорим об этом через час".
Через час Гончарук вышел к журналистам и, среди прочего, в очередной раз подчеркнул: "Мы не решали делать заседания правительства закрытыми. Мы решили прекратить показуху. Раньше это были спектакли. Спектаклей больше не будет. Но будет откровенное и честное общение с прессой и обществом".
Мы будем говорить о нашей работе не для того, чтобы показать, как много и трудно мы работаем. А для того, чтобы вы понимали, зачем мы это делаем. Что делает государство и зачем,
– подытожил Гончарук.
Во время совещания Владимир Зеленский и Алексей Гончарук сделали немало заявлений о ближайших планах нового правительства. Премьер-министр Украины сказал, что планирует с 1 октября перейти на электронный документооборот, а также он хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет.
Президент Украины уже заявил, что собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий. Также он обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря 2019 года и поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря.
Новый состав Кабинета Министров Украины: инфографика 24 канала
Кто такой Алексей Гончарук – читайте здесь.