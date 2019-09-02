"Спектаклей больше не будет": заседания Кабмина будут закрытыми

Кабинет Министров Украины сделал закрытыми заседания правительства для СМИ. Обо всех принятых решениях будут сообщать на брифингах.

Отныне заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам чиновники намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на вопросы.

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Во время совещания руководства правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют отказаться от показухи. "То, что должно быть открыто – будет открыто, мы это откроем", – сказал он.

Мы переформатируем заседания правительств для того, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом,

– подчеркнул премьер.

Гончарук отметил, что поблагодарил за внимание журналистов и отметил, что "глубже мы поговорим об этом через час".

Через час Гончарук вышел к журналистам и, среди прочего, в очередной раз подчеркнул: "Мы не решали делать заседания правительства закрытыми. Мы решили прекратить показуху. Раньше это были спектакли. Спектаклей больше не будет. Но будет откровенное и честное общение с прессой и обществом".

Мы будем говорить о нашей работе не для того, чтобы показать, как много и трудно мы работаем. А для того, чтобы вы понимали, зачем мы это делаем. Что делает государство и зачем,

– подытожил Гончарук.

Во время совещания Владимир Зеленский и Алексей Гончарук сделали немало заявлений о ближайших планах нового правительства. Премьер-министр Украины сказал, что планирует с 1 октября перейти на электронный документооборот, а также он хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет.



Президент Украины уже заявил, что собирается еженедельно лишать недостойных судей мантий. Также он обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря 2019 года и поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря.



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Кто такой Алексей Гончарук – читайте здесь.