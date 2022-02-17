Совет Безопасности ООН собрался на заседание из-за скопления российских войск вблизи Украины. Россия для доклада пригласила скандально известную украинскую юристку Татьяну Монтян: она защищала оккупантов и перекладывала вину за ситуацию на Киев.

Монтян не сдержал эмоций и не выбирала слов. Представители западных стран, принявшие участие во встрече, много новго узнали об их участии в российско-украинском кризисе.

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Монтян обвинила киевские власти в "неисполнении минских договоренностей"

Монтян говорил по-русски и в видеорежиме. Традиционно, как и представители Москвы, она обвинила Киев в невыполнении минских договоренностей. Пророссийский адвокат пыталась убедить участников собрания, что Украина и не думала этого делать.

Множество раз Монтян повторила "госпереворот" и "Майдан". Конечно, она не упустила возможности пожаловаться на то, что Киев не хочет разговаривать с "квазиреспубликами".

Они (украинские власти – 24 канал) не хотят разговаривать с обществом даже внутри Украины. Люди, которые не собираются в Европу, НАТО, не поддерживают "госпереворот", хотят жить в мире с Россией и всеми другими странами, они не то, чтобы не представлены в украинской политике, они преследуются,

– сказала Монтян.

Она заверила, что у нее есть клиент, которого обвинили в госизмене после того, как он якобы просто написал, что против войны на Донбассе. И сама Монтан, как она верит, "незаслуженно" попала в "Миротворчец", потому что она просто пошла "на встречу с одним из командиров боевиков".

Монтян решил объявить Совбезу ООН, что Украина – "не независимая страна", мол, "коллективно управляемая Западом". Более того, адвокат обвинил Запад, в том, что он хочет столкнуть лбом Украину и Россию и "втянуть последнюю в войну".

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