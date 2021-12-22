На заседании ТКГ договорились соблюдать режим тишины, – Минобороны
Источник:Минобороны
На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе. Формально договоренности действуют еще с 2020 года.
Так, соглашение о перемирии на передовой действует еще с 27 июля 2020 года. Хотя его постоянно нарушают пророссийские боевики.
Важно Возле границ Украины находятся 122 тысячи российских военных, – Данилов
Вооруженные силы подтвердили свою позицию последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.
ВСУ уверяют относительно своей позиции последовательно и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеуказанными Мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ,
– говорится в сообщении.
Заметим, что украинская делегация в ТКГ еще раньше готовила документ о возвращении к режиму тишины на Донбассе.
Что надо знать о перемирии
Режим тишины начал действовать на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Сначала выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в 2021 году пророссийские боевики значительно активизировались.
Они почти ежедневно открывают огонь в сторону позиций ООС, убивая наших защитников. Более того, оккупанты даже обстреливают жилые районы и дома.Обратите внимание! Осенью американские СМИ писали, что Россия стянула войска к границе Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США. В украинской разведке заявили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".
Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне – смотрите в Теории заговора: