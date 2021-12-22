На заседании ТКГ договорились соблюдать режим тишины, – Минобороны

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе. Формально договоренности действуют еще с 2020 года.

Так, соглашение о перемирии на передовой действует еще с 27 июля 2020 года. Хотя его постоянно нарушают пророссийские боевики.

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Вооруженные силы подтвердили свою позицию последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

ВСУ уверяют относительно своей позиции последовательно и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеуказанными Мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ,

– говорится в сообщении.

Заметим, что украинская делегация в ТКГ еще раньше готовила документ о возвращении к режиму тишины на Донбассе.

Что надо знать о перемирии

Режим тишины начал действовать на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Сначала выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в 2021 году пророссийские боевики значительно активизировались.

Они почти ежедневно открывают огонь в сторону позиций ООС, убивая наших защитников. Более того, оккупанты даже обстреливают жилые районы и дома.

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