Представителей громады столицы не допускают на заседание временной специальной комиссии по вопросам Киева. Вопрос решают за закрытыми дверями.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец и обнародовал соответствующее видео.

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По словам депутата, на заседание ВСК по вопросам Киева не пускают представителей громады

"Смотрите, как "слуги" боятся общества: прячутся за закрытыми дверями, чтобы провести заседание комиссии против Киева. То, что вы видите на видео, – это временная специальная комиссия против Киева. Она была создана в Раде Банковой. На первом же заседании председатель комиссии "слуга" Безгин сообщил, что на комиссию приглашаются представители громады Киева. На этом видео четко видно, как у "слуг" слова расходятся с делом. Представителей громады и меня как руководителя профильной комиссии Киевского городского совета на заседание комиссии не допустили", – сообщил Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что заседание ВСК фактически превратилось в заседание фракции "Слуга народа".

Они имеют только одну цель – политическое и информационное манипулирование, поэтому не хотят допускать на заседание другие точки зрения, представителей других политических сил,

– подчеркнул депутат Киевсовета.

На видео, которое обнародовал Белоцерковец, видно, как председатель ВСК, представитель "Слуги народа" Виталий Безгин и другие пытаются не допустить представителей громады Киева на заседание ВСК, буквально выталкивая их.

"Конечно, недопуск на заседание – это нарушение со стороны "слуг". Но о законе здесь речи идти не может, ведь председатель комиссии Виталий Безгин сам ходит под уголовной статьей. Никаких сомнений, что эта ВСК не имеет ничего общего с желанием помочь местному самоуправлению. Наоборот – она была создана, чтобы уничтожить местное самоуправление в Киеве", – считает Белоцерковец.

Он также озвучил требования к ВСК:

1) Заменить назначенного Офисом президента председателя ВСК Безгина, который подозревается по 110 статье УК, на другого, "неангажированного" представителя ВСК.

2) Безотлагательно рассмотреть предлагаемые громадой Киева законодательные инициативы с последующим их вынесением на рассмотрение профильного комитета и на заседание Верховной Рады.

Как сообщалось, Временная специальная комиссия ВР по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения была образована в феврале текущего года. Ее возглавил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. ДБР ведет производство против Безгина за бизнес с представителями власти России по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти.