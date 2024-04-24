Про це повідомив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець та оприлюднив відповідне відео.

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За словами депутата, на засідання ТСК з питань Києва не пускають представників громади

"Дивіться, як "слуги" бояться громади: ховаються за закритими дверима, щоб провести засідання комісії проти Києва. Те, що ви бачите на відео, – це тимчасова спеціальна комісія проти Києва. Вона була створена в Раді Банковою. На першому ж засіданні голова комісії "слуга" Безгін повідомив, що на комісію запрошуються представники громади Києва. На цьому відео чітко видно, як у "слуг" слова розходяться з ділом. Представників громади і мене як очільника профільної комісії Київської міської ради на засідання комісії не допустили", – повідомив Дмитро Білоцерковець.

Він зазначив, що засідання ТСК фактично перетворилось на засідання фракції "Слуга народу".

Вони мають лише одну мету – політичне та інформаційне маніпулювання, тому не хочуть допускати на засідання інші точки зору, представників інших політичних сил,

– наголосив депутат Київради.

На відео, яке оприлюднив Білоцерковець, видно, як голова ТСК, представник "Слуги народу" Віталій Безгін та інші намагаються не допустити представників громади Києва на засідання ТСК, буквально виштовхуючи.

"Звісно, недопуск на засідання – це порушення з боку "слуг". Але про закон тут мови йти не може, адже голова комісії Віталій Безгін сам ходить під кримінальною статтею. Жодних сумнівів, що ця ТСК не має нічого спільного з бажанням допомогти місцевому самоврядуванню. Навпаки – вона була створена, щоб знищити місцеве самоврядування в Києві", – вважає Білоцерковець.

Він також озвучив вимоги до ТСК:

1) Замінити призначеного Офісом президента голову ТСК Безгіна, який підозрюється за 110 статтею КК, на іншого, "неангажованого" представника ТСК.

2) Невідкладно розглянути пропоновані громадою Києва законодавчі ініціативи з подальшим їх винесенням на розгляд профільного комітету та на засідання Верховної Ради.

Як повідомлялося, Тимчасова спеціальна комісія ВР з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану була утворена в лютому поточного року. Її очолив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін. ДБР веде провадження проти Безгіна за бізнес з представниками влади Росії за ч. 2 ст. 110 КК – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади.