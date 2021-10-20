Зашел с прутом в газете: в Николаеве пассажир в военной форме избил контролера троллейбуса

В Николаеве на контролера троллейбуса 19 октября напал пассажир в военной форме. В салон злоумышленник зашел с завернутым в газету прутом, которым и избил мужчину. Контролер после инцидента оказался в больнице.

Нападение на контролера произошло утром 19 октября. Тогда он вместе с коллегой работал на линии в троллейбусе.

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Пассажир напал на контролера троллейбуса

Контролер Борис Шут рассказал, что пассажир зашел на 6-й Слободской. Был он в военной форме, высокий, а в руках держал завернутый в газету прут.

На остановке "Автовокзал" мужчина начал кричать: "Откройте дверь". В то время пострадавший проверял заднюю часть троллейбуса, его коллега была в передней части. Дверь открыли не сразу, потому что возникла "заминка". Далее на улицу вышли и пассажир, и контролеры.

Я сказал коллеге:"он с прутом, пусть идет себе". А он, может, услышал это, да и ударил меня три раза в лицо, в ухо – еще кровь осталась,

– отметил Шут.

Контролер оказался в больнице

После инцидента мужчину госпитализировали в больницу. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и даже планирует вернуться на работу.

"Меня забрали, сделали все анализы, рентген головы. Но я чувствую себя нормально", – заявил он.

На своего нападающего Борис Шут не обижается. Заявление в полицию писать тоже не планирует, потому что "не верит, что нападающего найдут".



Мужчина в форме избил контролера / Фото "Общественное"

Комментарии перевозчика и полиции

Директор предприятия "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана сообщил, что избиение контролера оформили как производственную травму.

Это произошло в новом троллейбусе, в котором есть камеры видеонаблюдения, и уже через 30 минут мы имели видео того человека, который совершил такие действия. Мы их передали в полицию,

– добавил Сметана.

Пресс-секретарь полиции Николаевской области Антонина Лашта пообещала, что правоохранители проведут проверку этого инцидента.

"Указанный факт зарегистрирован. Ожидаются выводы специалистов относительно степени тяжести полученных контролером телесных повреждений", – пояснила Лашта.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем для каждого контроллера в 2022 году планируют закупить бодикамеры, которые они будут включать, когда будут выходить на линию.