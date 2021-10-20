Напад на контролера стався вранці 19 жовтня. Тоді він разом з колегою працював на лінії у тролейбусі.

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Пасажир напав на контролера тролейбуса

Контролер Борис Шут розповів, що пасажир зайшов на 6-й Слобідській. Був він у військовій формі, високий, а в руках тримав завернутий у газету прут.

На зупинці "Автовокзал" чоловік почав кричати: "Відкрийте двері". У той час потерпілий перевіряв задню частину тролейбуса, його колега була в передній частині. Двері відчинили не відразу, бо виникла "заминка". Далі на вулицю вийшли і пасажир, і контролери.

Я сказав колезі: "Він з прутом, нехай йде собі". А він, може, почув це, та й ударив мене три рази в обличчя, у вухо – ще кров залишилась,

– зазначив Шут.

Контролер опинився у лікарні

Після інциденту чоловіка госпіталізували до лікарні. За його словами, наразі він почувається добре та навіть планує повернутися на роботу.

"Мене забрали, зробили всі аналізи, рентген голови. Невеликий струс мозку є. Але я почуваю себе нормально", – заявив він.

На свого нападника Борис Шут не ображається. Заяву у поліцію писати теж не планує, бо "не вірить, що нападника знайдуть".



Чоловік у формі побив контролера / Фото "Суспільне"

Коментарі перевізника та поліції

Директор підприємства "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана повідомив, що побиття контролера оформили як виробничу травму.

Це сталося в новому тролейбусі, в якому є камери відеоспостереження, і вже через 30 хвилин ми мали відео тієї людини, яка вчинила такі дії. Ми їх передали до поліції,

– додав Сметана.

Речниця поліції Миколаївщини Антоніна Лашта пообіцяла, що правоохоронці проведуть перевірку цього інциденту.

"Вказаний факт зареєстрований. Очікуються висновки фахівців щодо ступеня тяжкості отриманих контролером тілесних ушкоджень", – пояснила Лашта.

Для запобігання схожих ситуацій у майбутньому для кожного контролера у 2022 році планують закупити бодікамери, які вони будуть вмикати, коли виходитимуть на лінію.