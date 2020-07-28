В Чехии будут судить белоруса за участие в войне на Донбассе. Его обвиняют в причастности к боевикам так называемой "ДНР".

Гражданин Беларуси активно участвовал в боях на стороне сепаратистов. Суд расценивает это как террористическое нападение, сообщает "Радио Свобода".

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В чем его обвиняют?

По словам обвинительной стороны, Фадеев принял участие в войне против Украины "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, которые добиваются отделения от Украины и создания самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

Прокуроры отметили, что мужчина с ноября 2014 до мая 2016 года часто выезжал из Чехии, чтобы выполнять военные задачи для так называемой "республиканской гвардии ДНР". Также, как заявили прокуроры, он принимал активное участие в боях против украинских войск.

Что известно о подозреваемом?

Алексею Фадееву 41 год. Он живет в Праге. Любую свою вину отрицает и мотивирует это тем, что власть в Украине якобы захватили фашисты. А он хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов".

Также, он якобы видел в интернете видео, на которых якобы были зафиксированы зверства, которые происходили в Украине. Потому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие, и затем присоединился к "республиканской гвардии ДНР".

Он также считает, что "Правый сектор", по его словам, нападал на гражданское население. А еще Фадеев добавил, что не знал, что деятельность группировки "ДНР" противоречит Конституции Украины.

Что ему грозит?

В случае признания мужчины виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Слушания должны начать уже завтра, 29 июля. Сейчас подозреваемый уже находится под стражей по другому уголовному делу.

К слову, в Чехии это уже не первый такой случай. Кроме упомянутого бывший военнослужащий Вооруженных сил Чехии Эрик Эшту и гражданин Чехии Павел Кафка получили условный срок за участие в действиях российских гибридных сил на Донбассе против Украины.