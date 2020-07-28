У Чехії судитимуть білоруса за участь у війні на Донбасі. Його звинувачують у причетності до бойовиків так званого "ДНР".

Громадянин Білорусі активно брав участь у боях на боці сепаратистів. Суд розцінює це як терористичний напад, повідомляє "Радіо Свобода".

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У чому його звинувачують?

За словами звинувачувальної сторони, Фадєєв взяв участь у війні проти України "з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відокремлення від України і створення самостійного державного утворення, так званої "Донецької народної республіки".

Прокурори зазначили, що чоловік від листопада 2014 до травня 2016 року часто виїжджав із Чехії, щоби виконувати воєнні завдання для так званої "республіканської гвардії ДНР". Також, як заявили прокурори, він брав активну участь у боях проти українських військ.

Що відомо про підозрюваного?

Олексію Фадєєву 41 рік. Він живе в Празі й будь-яку свою вину заперечує й мотивує це тим, що владу в Україні начебто захопили фашисти. А він хотів допомогти людям "боронитися від українських фашистів".

Також, він начебто бачив в інтернеті відео, на яких нібито було зафіксовано звірства, що відбувалися в Україні. Відтак він вирушив на окуповану частину Донбасу через російський Ростов-на-Дону, де отримав зброю й відтак долучився до "республіканської гвардії ДНР".

Він також вважає, що "Правий сектор", за його словами, нападав на цивільне населення. А ще Фадєєв додав, що не знав, що діяльність угруповання "ДНР" суперечить Конституції України.

Що йому загрожує?

У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. Слухання мають почати вже завтра, 29 липня. Нині підозрюваний уже перебуває під вартою за іншою кримінальною справою.

До слова, у Чехії це вже не перший такий випадок. Крім згаданого Колишній військовослужбовець Збройних сил Чехії Ерік Ешту громадянин Чехії Павел Кафка отримали умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України.