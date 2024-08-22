Чего не хватает для защиты бизнеса?

Были ли выполнены конкретные задачи, которые поставил президент и СНБО по уменьшению давления на бизнес, – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Важние шаги для уменьшения давления на бизнес

Украинский бизнес из-за войны переживает сверхсложные времена. При таких условиях на первый план, конечно, выходят проблемы физической защиты активов от захвата, уничтожения предприятий в результате обстрелов и боевых действий, создание безопасных условий работы работников, бронирование критических работников от мобилизации, дефицит электроэнергии и тому подобное. Однако и внутренних препятствий со стороны правоохранительных органов, которые должны были бы быть образцом законности, бизнесу хватает.

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Исследование "Дия.Бизнес", которое провели в 2023 году, только показало рост беспокойства украинского бизнеса относительно непредсказуемых действий государства и препятствий со стороны регуляторных органов. Более 40% опрошенных предпринимателей назвали эти факторы основными проблемами в своей деятельности.

А по данным опроса членов Американской торговой палаты в Украине, который состоялся в июне 2024 года, среди основных шагов, которые должно сделать Правительство для существенной помощи бизнесу, на третьем месте оказался запрос на реальную и эффективную судебно-правоохранительную реформу (70%).

В июне 2023 года предприниматели подписали публичное обращение о прекращении немотивированного вмешательства правоохранительных и следственных органов в работу бизнеса (Манифест 42). Однако проблема давления правоохранительных органов на бизнес в то время, когда внимание государства и общества полностью было приковано к войне, только набирала обороты. Монополию на силу продолжали применять выборочно, и далеко не всегда в рамках правового поля.

Уже 23 января 2024 года, вскоре после задержания главы Concorde Capital Игоря Мазепы, СНБО принял меры по обеспечению экономической безопасности на период действия военного положения. Перед этим состоялась встреча Офиса Президента с представителями украинского бизнеса для решения острых вопросов относительно давления со стороны силовых структур. Тогда проблема притеснений бизнеса достигла такого критического уровня, что президенту Украины и его команде пришлось лично реагировать на это.

В январе 2024 года было принято беспрецедентное решение создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения (Совет предпринимателей), который стал совещательным органом при президенте Украины. В состав Совета предпринимателей вошли известные представители бизнеса: соучредитель Netpeak Group Артем Бородатюк, соучредитель Monobank Олег Гороховский, президент Biopharma Константин Ефименко, президент SoftServe Тарас Кицмей, президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета "Новой почты" Вячеслав Климов, член совета директоров Союза украинских предпринимателей, председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Государство взяло на себя обязательства "создавать условия для предотвращения неправомерного давления силовиков на бизнес". Решением СНБО предусматривалось также применение моратория на "маски-шоу", аудит имеющихся в отношении бизнеса уголовных дел и внесение изменений в закон о БЭБ с целью "ограничения давления на легальный бизнес".

СНБО поручил КМУ немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" для установления дополнительных гарантий защиты интересов предпринимательства при осуществлении уголовного производства.

Прошли долгие полгода ожиданий. Сейчас интересно проанализировать, были ли выполнены конкретные задачи, поставленные президентом и СНБО по уменьшению давления на бизнес, а также выяснить, какими эффективными являются имеющиеся на сегодня правовые механизмы, что их бизнес может использовать для защиты своих прав.

Почему это важно?

В конце апреля 2024 года действие моратория прекратилось, однако ни одно резонансное дело о давлении на бизнес до сих пор не довели до логического завершения. Разработка аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований с возможностью публичного доступа к данным о деятельности правоохранительных органов продолжается, а работа над созданием модуля подачи онлайн-жалоб до сих пор на начальном этапе.

Что же касается аудита уголовных дел в отношении бизнеса – его, возможно, и провели, но за закрытыми дверями, поскольку никакой отчетности общественности не предоставили.

Но означает ли это, что все попытки чиновников достичь взаимопонимания с бизнесом оказались напрасными? На самом деле нет. Создание того же Совета по вопросам поддержки предпринимательства является позитивным сигналом для бизнеса, ведь это дает надежду на эффективную коммуникацию с государством.

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В то же время, учитывая то, что украинские предприниматели все чаще заявляют об усилении давления со стороны правоохранительных органов, важно понимать границы возможностей, проблемы и препятствия, которые лишают предпринимателей возможности обезопасить собственное дело от неправомерных действий силовиков и минимизировать возможные негативные последствия.

Мгновенная реакция СНБО на масштабы злоупотреблений и давления правоохранительных органов на бизнес, а также личное вмешательство президента в эту ситуацию свидетельствует о том, что украинский бизнес отказывается толерантно относиться к таким вещам. Напряжение в обществе достигло критического уровня.

Война стала катализатором обостренного чувства справедливости, что может оказаться чрезвычайно опасным внутренним дестабилизирующим фактором противостояния гражданского общества и государства. Учитывая это, все задачи, которые поставил президент Украины в рамках экономической безопасности и защиты бизнеса, должны срочно выполняться КМУ и ВРУ для снятия внутреннего напряжения.

Совет предпринимателей: достижения, проблемы, препятствия

Практика показывает, что в целом отзывы предпринимателей о результатах деятельности Совета предпринимателей достаточно положительные. Совет является совещательным органом при президенте, а его члены представляют интересы бизнеса и способствуют укреплению сотрудничества между государством и предпринимателями. К тому же Совет активно привлекается к совершенствованию законодательства, касающегося предпринимательской деятельности.

Однако на данном этапе в состав Совета входят только семь представителей бизнеса. Они объективно не могут знать обо всех недостатках законодательства и коррупционных рисках, устранения которых требует малый, средний или крупный бизнес. Кроме того, пока трудно понять статус Совета и порядок и процедуру его деятельности, поэтому непонятными для бизнеса остаются и перспективы работы такого органа.

Существенным пробелом является также отсутствие площадки для коммуникации с предпринимателями, что делает доступ к Совету ограниченным и нетранспарентным. Сейчас не существует законодательного порядка рассмотрения жалоб или других обращений.

Поэтому соответственно возникает вопрос – как бизнес-сообществу коммуницировать с Советом предпринимателей, который, собственно, призван защищать бизнес? Не станет ли такой Совет предпринимателей площадкой для выборочного лоббирования и защиты бизнеса?

Такое положение вещей, по сути, оставляет единственный вариант связи – прямой контакт с членами Совета предпринимателей. В противном случае о каком-то равенстве между субъектами хозяйствования речь даже не идет. Поэтому в практической плоскости следует ввести четкие процедуры для подачи и рассмотрения жалоб от предпринимателей, что обеспечит прозрачный и результативный диалог и создаст благоприятные условия для развития предпринимательства в Украине, снизив уровень недоверия к государственным институтам.

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Куда еще предпринимателям обращаться за защитой?

Еще одним возможным способом защиты бизнеса от неправомерного давления со стороны органов государственной власти является обращение в Совет бизнес-омбудсмена с жалобой. Такие жалобы могут касаться почти всех проблемных вопросов субъектов хозяйствования, в частности искусственного затягивания уголовных дел, безосновательного ареста имущества, фейковых уголовных производств и тому подобное.

В случае, если жалоба будет признана обоснованной, Совет бизнес-омбудсмена может рекомендовать органам власти пути решения проблемы или передать эту жалобу уполномоченному органу государственной власти, не вмешиваясь при этом в дискреционные полномочия упомянутого государственного органа.

К тому же с целью выполнения своих функций Совет бизнес-омбудсмена тесно сотрудничает с Департаментом уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора. Именно последний и занимается защитой предпринимателей по уголовным делам. К нему могут обращаться предприниматели в случае неправомерных обвинений из-за "экономических связей с государством-агрессором" или же из-за затягивания расследований или бездействия по делам, где бизнес является потерпевшей стороной.

Однако существенным недостатком в работе Департамента является отсутствие прозрачного порядка для рассмотрения жалоб бизнеса, вроде того, который использует Совет бизнес-омбудсмена. Можно констатировать из практики, что на самом деле в большинстве случаев этот Департамент по защите инвестиций Офиса Генпрокурора формально относится к жалобам бизнеса и направляет отписки о том, что "уголовное производство сейчас на этапе досудебного расследования", а также то, что "нарушений при проверке не установлено".

Однако у нас возникает вопрос, происходит ли вообще проверка, если представителей жалобщика даже не вызывают на слушания и не дают права голоса? То есть как можно услышать бизнес, физически "не слушая" его?

Бизнес обеспокоен тем, не существует ли Департамент по защите инвестиций Офиса Генпрокурора только "на бумаге" для создания положительного имиджа государственного аппарата в глазах иностранцев и международных институтов?

Также нередко предприниматели обращаются за помощью к бизнес-ассоциациям, которые являются независимыми объединениями и осуществляют свою деятельность, в частности, с целью лоббирования и защиты интересов своих членов. Одними из самых авторитетных в Украине являются Федерация работодателей Украины (создана в 2002 году) и Европейская бизнес-ассоциация (создана в 1999 году). Обе общественные организации, как это принято в США и странах ЕС, играют важную роль в защите интересов бизнеса в Украине.

Что же делать, когда бизнес-ассоциации бессильны?

Де-юре любые неправомерные действия прокурора, следователя или дознавателя можно обжаловать у следственного судьи или у прокурора высшего уровня. Но всегда ли этот способ является эффективным на практике? К сожалению, нет.

Обжаловать нельзя оставить

Практика показывает, что следственные судьи обычно пренебрегают своими обязанностями по осуществлению судебного контроля за соблюдением прав и интересов субъектов хозяйствования на досудебном расследовании. Хотя по закону отказать в рассмотрении жалобы на незаконные действия прокурора или следователя можно только при одном условии, на практике все сводится к формальному отказу или отписки следственного судьи, который отмечает, что "нельзя вмешиваться в дискреционные полномочия следователя или прокурора".

Нередко и то, что прокуроры не реагируют на жалобы адвоката должным образом, прикрываясь "тайной досудебного следствия". И, конечно, ни о какой реальной защите и восстановлении нарушенных прав в этом случае речь не идет.

Обжаловать действия прокурора можно и через Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. В частности, в случае невыполнения прокурором служебных обязанностей или в случае необоснованного промедления с рассмотрением обращений. Преимуществами такого механизма является то, что он является реальной возможностью привлечь прокурора к ответственности за необоснованные действия и способствует восстановлению нарушенной репутации и защиты бизнеса от негативных последствий. Но существенным недостатком, как и в предыдущем случае, является то, что часто бизнес в ответ на свои жалобы получает стандартные и годами наработанные формальные отписки.

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Как видим, несмотря на большой спектр возможностей, реальные правовые механизмы защиты бизнеса в Украине:

не всегда эффективны,

адвокатам приходится выстраивать долгосрочную стратегию защиты клиентов и постоянно работать. На практике это может затягиваться на годы для достижения конкретного результата, например, закрытия уголовного дела.

Для бизнеса понимание возможных сценариев защиты своих интересов является критически важным, учитывая потенциальную способность защитить собственное дело от безосновательных обвинений и минимизировать возможные негативные последствия. В условиях острой фазы войны в стране актуальность поднятого вопроса только усиливается. Как свидетельствуют громкие коррупционные скандалы, отдельные представители правоохранительных органов используют монополию на власть в своих частных интересах.

Чтобы обеспечить эффективное функционирование экономики страны в условиях войны и послевоенного восстановления, необходимо:

проанализировать ошибки, которые уже сделаны и являются разрушительными для бизнеса;

исправить имеющиеся пробелы в законодательстве;

выполнить данные государством обещания, в частности обеспечить прозрачность деятельности правоохранительных органов и прекратить открывать уголовные производства "на всякий случай".

Как известно, на практике для заведения дела и для того, чтобы донимать бизнес, достаточно одного признака или малейшего намека на возможность существования угрозы в совершении уголовного преступления. Именно этим очень часто злоупотребляют недобросовестные бизнес-конкуренты. Они искусственно формируют для правоохранительных органов широкое поле для проведения следственных действий, безосновательных подозрений и давления вокруг бизнеса.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что действующая редакция УПК Украины не предусматривает никакой ответственности за необоснованное затягивание вручения подозрения. Следователь или прокурор может по своему усмотрению откладывать эту процедуру и все это время "кошмарить" бизнес, что негативно будет влиять на права подозреваемого и эффективность расследования в целом.

Государство должно реально, а не декларативно, возмещать бизнесу нанесенный ущерб в результате незаконного применения правоохранительными органами права на "монополию силы". "Авторы" злоупотреблений должны нести персональную дисциплинарную и уголовную ответственность. Только после этого можно будет говорить о том, что власть действительно заинтересована в сотрудничестве и содействии бизнесу, а не в противостоянии с ним.