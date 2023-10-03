The Economist: Украина, готовясь к возможным атакам, держит запасы трансформаторов за границей

Россия с октября 2022 начала постоянно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Наша страна сейчас готовится к зиме и коварным действиям врага, который в очередной раз может иметь цель оставить украинцев без света.

Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что Украина готовится к новым возможным атакам. Впрочем, сейчас энергетическая инфраструктура значительно уязвимее, чем в 2022 году, ведь нет избыточных мощностей и мало запасного оборудования.

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Украина готовит запасы трансформаторов

Журналисты The Economist утверждают, что Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, половину из которых будут производить внутри страны, а половину – планируют закупить за границей. Однако атаки на украинские предприятия привели к тому, что производство трансформаторов замедлилось. Украина готовится к новым возможным атакам на энергетическую инфраструктуру, поэтому держит новые трансформаторы, по информации западных СМИ, у партнеров за рубежом.

К новым возможным атакам готовятся и украинские инженеры. Они тщательно проанализировали, какой была ситуация в энергетической инфраструктуре за прошедшую зиму и придумали "замысловатые схемы" распределения электроэнергии и необходимого оборудования по территории страны. Также специалисты провели модернизацию, после чего в стране осталось много старых трансформаторов, которые уже вывели из эксплуатации, но при необходимости можно установить заново.

Галущенко подчеркнул, что хотя сейчас энергетика более уязвима, однако и украинские специалисты получили немало важного опыта. Он также добавил, что во избежание массовых отключений света и блекаутов необходимо усиливать системы ПВО, чтобы российские ракеты и ударные БПЛА не смогли атаковать инфраструктуру.

В ОП оценили подготовку к зиме

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готовится к возможным атакам России в энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что сейчас ведутся работы по защите важных объектов. Кроме того, опыт минувшей зимы, вероятно, позволит избежать локальных или глобальных блекаутов.

"Да, мы сегодня иначе это все воспринимаем. Не готов сказать, что мы там тотально, стопроцентно, идеально ко всему подготовились. Вы же понимаете, это война. Но мы к этому в значительной степени готовы", – заявил Подоляк.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что Украина обеспечила многоуровневая защита энергообъектов. Кроме того, сейчас на вооружении Воздушные силы имеют гораздо больше систем и средств ПВО, которых не было прошлой зимой.