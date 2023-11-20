Защита Кауфмана хочет затянуть судебный процесс: что об этом известно

Защита одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива. Речь идет о деле незаконного завладения имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса".

Это может служить попыткой затянуть процесс. Подробнее об этом рассказали прокурор САП Станислав Броневицкий и директор и мажоритарная владелица акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

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Защита Куфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива по делу

Прокурор САП Станислав Броневицкий прокомментировал журналистам, что никакого решения по делу не удалось получить. Дело в том, что суд должен рассмотреть апелляционную жалобу стороны обвинения на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Кауфмана.

Однако на практике заседание не состоялось. За 5 минут до окончания рабочего времени в ВАКС попало заявление об отводе детектива и прокурора по делу.

Об этом, по словам Бронневицкого, объявил председательствующий в коллегии. "Дело назначено на 21 ноября – это вторник – в 14 часов продолжим соответственно рассмотрение. Сторона обвинения трактует представление такого заявления об отводе как просто попытку стороны защиты затянуть судебное разбирательство, о чем мной сегодня было объявлено во время судебного заседания", – отметил прокурор.

Не могу комментировать содержание самого заявления и свое отношение к изложенному в заявлении. Оставлю это на усмотрение и рассмотрение следователя судьи, который будет непосредственно рассматривать это заявление,

– добавил он.

Кроме того, директор и мажоритарная владелица акций английской компании WWRT Ольга Гутовская подчеркнула – ситуация выглядит так, что сторона защиты в тупике.

"Действительно, у них не осталось никаких шансов на какие-то честные победы. И потому используются меры процессуального затягивания процесса. Показательно, что и прокурор, и господин детектив отказались пожать руку господину Кауфману, когда он подошел к ним, скажем, панибратски в шествии судебного заседания. Кажется, что это очень важно, соблюдать нормы профессиональной этики и выбирать правильные механизмы взаимодействия", – рассказала Гутовская.

Мы будем внимательно следить за развитием дела на следующей неделе и мы будем настаивать на том, чтобы государству и городу Одесса были компенсированы все убытки. У нас параллельно идет свой процесс WWRT против Кауфмана на Британских Виргинских Островах и в Тайном совете Его Величества в Лондоне.

– подчеркнула юрист.

По мнению Ольги Гутовской, смена какого-нибудь конкретного детектива или прокурора никак не повлияет на дело. Да и оснований для такого отвода нет.

"Если бы у стороны защиты действительно была сильная позиция, будь у них опровержение доказательств, собранных стороной обвинения, то не было бы необходимости применять эти механизмы процессуального затягивания", - констатировала она.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, что завладело имуществом коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 миллионов гривен, а также доходом от его деятельности. По выводам экспертов, ущерб, который причинило это преступление для страны и города Одессы в частности, составляет более 2,5 миллиарда гривен за период с 2021 по 2022 год включительно.