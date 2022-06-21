Защита людей от насилия – наш принцип, – Зеленский о ратификации Стамбульской конвенции
Украина уверенным шагом идет к единению с ЕС. Наше государство даже в экстремальных условиях готово принимать необходимые решения и законы.
Ратификация Стамбульской конвенции является важным шагом для становления европейской Украины. Теперь за дискриминацию и насилие придется отвечать.
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Защита людей от насилия
Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. В своем обращении к украинцам он сообщил, насколько это важный шаг для Украины.
Защита всех людей от насилия и дискриминации – это наш принцип,
– подчеркнул президент.
Стамбульская конвенция: какова ее цель
Каждая страна, подписывающая Стамбульскую конвенцию, должна ввести уголовную ответственность за психологическое, физическое и сексуальное насилие. Также должны наказываться преследования, принудительные работы и стерилизация.
Конвенция имеет целью искоренить насилие, дискриминацию, обеспечить всем равные права. В случае, если потерпевшие являются родственниками, партнерами или свидетелем насилия стал ребенок, то ответственность будет жестче.
Война России против Украины: коротко о последних событиях
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал партнеров Украины ни в коем случае не идти российским оккупантам на какие-либо уступки. Он уверяет, что любые подобные шаги не приведут ни к чему другому, кроме как к катастрофе. Россия понимает только язык силы и не способна ни к каким цивилизованным или рациональным диалогам.
- Российские оккупанты продолжают нести очередные потери при разминировании "Азовстали". Еще один взрыв прогремел сегодня, известно о, по меньшей мере, двух россиянах, которые стали "хорошими" и отправились на концерт Кобзона.
- Впрочем, потери россияне способны нести не только в войне против Украины, но даже на своей территории. В Ростовской области упал штурмовик Су-25. При контакте с землей самолет загорелся, пилот погиб. В Минобороны оккупантов поспешили заверить, что самолет совершал учебный полет и был без боекомплекта. Также причину падения самолета стали приписывать ошибке пилота.
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