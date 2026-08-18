"Защита от российских ударов будет усилена": Зеленский о новой помощи Бельгии

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на дальнейшую военную поддержку со стороны Бельгии. По его словам, Киев и Брюссель обсудили, в частности, усиление защиты от российских ударов и дальнейшую поддержку боевой авиации.

Об этом президент Украины сообщил в социальных сетях.

Что готовит Бельгия для Украины?

Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром – министром иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в области развития Бельгии Максимом Прево. Стороны обсудили широкий спектр двустороннего и международного сотрудничества.

По словам украинского президента, Бельгия уже внесла весомый вклад в укрепление украинской боевой авиации.

Рассчитываю, что сможем реализовать то, о чем говорили, и защиты от российских ударов станет больше,

– заявил Зеленский.

Президент не уточнил всех деталей будущей помощи, однако подчеркнул, что Украина и Бельгия продолжают работать над конкретными решениями для усиления обороноспособности.

Отдельно Зеленский сообщил о работе над соглашением по беспилотным технологиям. Украинская и бельгийская команды сейчас готовят текст Drone Deal. Во время встречи стороны также обсудили возможные даты подписания документа.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться с Бельгией и другими партнерами собственным опытом и наработками в сфере беспилотников. Речь идет о технологиях, которые Украина активно развивает и применяет в ходе полномасштабной войны.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Бельгии за поддержку Украины. Только в этом году Бельгия уже выделила Украине более 1,1 миллиарда евро помощи.

Президент также отметил поддержку Брюсселем стремления Украины вступить в Европейский Союз и общую солидарность Бельгии с Украиной.

Отдельно он подчеркнул, что украинская сторона ценит вклад Бельгии в укрепление боевой авиации. Киев рассчитывает, что дальнейшая помощь позволит усилить защиту украинских городов и военных объектов.

Напомним, ранее Максим Прево заявил, что поддержка Украины остается стратегически важной для европейских стран. По его словам, Европа уже одобрила решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2027 год, однако партнерам необходимо заранее думать о финансировании Украины в последующие годы.

Прево также признал озабоченность Киева по поводу того, хватит ли ресурсов, если война затянется. Отдельно глава бельгийского МИД высказался о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Эти средства могут остаться важным рычагом в ходе будущих переговоров о завершении войны и заставить Россию компенсировать нанесенный ущерб.

По словам Прево, Бельгия услышала призывы из других европейских столиц вернуться к дискуссии об использовании российских активов, хотя риски такого решения остаются. В то же время Бельгия не выступает принципиально против передачи этих средств в пользу Украины, однако сначала необходимо найти юридически надежный механизм, который минимизирует возможные риски для страны.