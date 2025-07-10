У нас есть 2 задачи: военнослужащий проанализировал способы борьбы с "Шахедами"

Россия пытается бить все большим количеством "Шахедов" по Украине. Тут у нашего государства есть 2 важные задачи, которые помогут уменьшить эту угрозу.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Буквально недавно командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяр" Бровди предупреждал, что оккупанты наращивают производство "Шахедов". Когда, возможно, они смогут запускать и по 1000 беспилотников во время одной атаки.

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Что тут может сделать Украина

Как отметил Мусиенко, Украина усиленно работает над тем, чтобы усиливать собственную противовоздушную оборону. Ищут варианты, как противодействовать такому количеству "Шахедов".

Обратите внимание! Во время атаки, которая началась вечером 8 июля, Россия запустила аж 728 "Шахедов" и других беспилотников.

Путин продолжает заниматься терроризмом. Он убежден, что таким образом сможет запугать Украину и пропихнуть нужные ему решения. Нашему государству здесь нужно работать над 2 задачами. Работа над ними продолжается.

Первая задача – сбивать дроны. Противодействовать им различными средствами. В частности дронами-перехватчиками,

– отметил Мусиенко.

Вторая задача – продолжать бить по военным объектам на территории России. Важно со временем иметь возможности регулярно бить, в частности, по предприятиям, которые вовлечены в производстве "Шахедов", крылатых и баллистических ракет и т.д.

Добавим, Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках ракет для противовоздушной обороны. Речь идет о 5 тысячах ракет ПВО Thales.