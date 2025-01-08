Счет времени – не на часы, а на жизни: планы Украины по защите прав журналистов

Независимая журналистика остается неотъемлемым элементом демократии. Важность свободных медиа мы особенно почувствовали во время войны. В 2025 году запланировано несколько ключевых задач, направленных на защиту прав журналистов, обеспечение их безопасности и открытости государственных органов перед обществом и медиа.

О том, какие шаги планируются в 2025 году для защиты прав журналистов, читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Фотовыставка пленных журналистов

В первой половине года планируется проведение фотовыставки, посвященной украинским журналистам, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах. Мы знаем их имена, их истории и осознаем обязанность бороться за их освобождение. Каждая жизнь и каждая судьба уникальны, как и их борьба с российской пропагандой и ложью. Будем бороться за каждого и каждую.

Выставка начнется в Украине. Я хочу, чтобы наши граждане поняли, что борьба за медийщиков – это борьба за нашу свободу, нашу правду. Следующий шаг – международная кампания. Мы уже ведем переговоры о проведении выставки в европейской стране. Фотографии и истории пленных журналистов будут представлены на площадках, где их увидят европейские политики, правозащитники, медиа.

Мы хотим, чтобы эти лица стали символом борьбы за свободу слова, а дискуссия о незаконно пленных журналистах заставила международное сообщество давить на Кремль, требуя их освобождения.

Расширение доступа к информации: новый уровень прозрачности

Свобода слова невозможна без доступа к информации. В 2025 году мы инициируем создание межфракционного объединения в Верховной Раде, которое сфокусируется на прозрачности и доступности данных. Здесь ключевая история в том, чтобы сплотить депутатов всех политических сил для решения таких вопросов, как открытость документов, оперативность в ответах на информационные запросы и уменьшение бюрократических препятствий для журналистов.

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Одной из первых задач объединения станет разработка законодательных инициатив, которые будут гарантировать право граждан и журналистов на доступ к публичной информации. Хотя бы и во время войны. Именно Украина является лицом мировой демократии, и мы должны соответствовать этому статусу на всех уровнях.

Также я бы хотел ввести регулярную практику брифингов в Раде от ключевых лиц парламента: спикеры и вице-спикеры, главы комитетов и комиссий. Это будет логическим продолжением того тренда, который мы ввели в прошлом году: прямой диалог с медийщиками, допуск журналистов в Верховную Раду и проведение круглых столов с участием представителей СМИ и медиаэкспертов.

Единый реестр преступлений против журналистов: инструмент для справедливости

Украине необходимо иметь четкий и систематизированный учет преступлений против журналистов. В 2025 году мы планируем разработать единый реестр таких преступлений.

Это будет открытая платформа, где каждый сможет увидеть не только перечень препятствий свободе слова, но и этапы их расследования, действия правоохранительных органов и судов, реакцию международного сообщества и тому подобное.

Такая база данных станет основой для давления на виновников. Ее создание не только поможет вывести проблему на уровень общественного внимания, но и позволит уменьшить безнаказанность за преступления против представителей медиа. Мир готов нам содействовать в этом, но ждет проактивной позиции именно от нас, поэтому должны задавать тон.

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Адвокация на международном уровне: дипломатия ради свободы

Свобода украинских журналистов – это вопрос, который нуждается в международной поддержке. В 2025 году Украина усилит свои дипломатические усилия для освобождения тех, кого незаконно удерживает Россия.

Мы работаем над расширением сотрудничества с международными правозащитными организациями, такими как "Репортеры без границ", и будем инициировать новые резолюции в ООН, Европейском парламенте и Совете Европы.

Украина борется не только за своих граждан, но и за принципы, на которых строится цивилизованный мир. Освобождение журналистов – это ключевое направление этой борьбы.

Мы продолжим бороться за каждого журналиста и каждую журналистку, за каждое право и за каждое слово правды. Украина доказала, что готова быть примером для мира, и эта борьба станет еще одним подтверждением этого.

Приоритет – сохранить жизнь и вернуть наших людей домой. У нас есть успешные примеры (возвращение Наримана Джеляла, Максима Буткевича, Романа Борща и Александра Гудилина в 2024-м) и случай гибели Виктории Рощиной из-за ненадлежащего содержания в незаконном российском заключении. Именно такие случаи вдохновляют работать эффективно и быстро. Ведь счет времени идет не на часы или дни, а на жизни.