Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что для усиления обороны ВСУ нужны и самолеты, и разрешение на применение ракет дальнего действия. Между тем Patriot Силам обороны следует применять осторожно.

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Что поможет для усиления защиты

Жданов рассказал, что для усиления обороны приграничья Украины есть целый комплекс мероприятий, которые нужно выполнить. Тогда под защитой будут украинские войска и Харьков.

И самолеты F-16, и противовоздушные средства среднего, малого радиуса действия в достаточном количестве, и разрешение на применение ракет на 160, 300 километров, потому что для того, чтобы подвинуть российскую авиацию, надо нанести огневое поражение по аэродромам или складам с бомбами, боеприпасами, топливом для этих самолетов,

– подчеркнул военный эксперт.

Интенсивность обстрелов

По словам Жданова, КАБы, которые являются оружием ближнего радиуса действия, к сожалению, оказались очень эффективным оружием, которое использует Россия для огневого поражения украинских военных и их позиций. Россияне также особенно терроризируют Харьков этими управляемыми авиационными бомбами и используют это как рычаг давления.

Что касается ракетных ударов, Россия массированными атаками Украины пытается сформировать у украинцев общественное мнение о мире в обмен на территории или "мир любой ценой". Это делается через разрушение украинской экономики, в основном энергетической сферы, потому что от нее зависит вся экономика страны.

Кстати, количество ракетных ударов уменьшилось и их наполненность тоже не такая большая, как год назад. Это может свидетельствовать о недостатке самих ракет или носителей. Самолеты тоже надо восстанавливать, они уже не тянут по 10 ракет на борт, как это было во время первых огненных налетов зимой 2022 – 2023 годов,

– отметил военный эксперт.

Однако Жданов объяснил, что украинцы не почувствовали эффекта от разрешения США бить по территории России из-за существования военных рычагов. Если поставить Patriot в 20 километрах от границы для сбивания вражеских целей, то ему "на голову" сразу полетит все, что имеют россияне.

Даже самый примитивный Ланцет (российский боеприпас – 24 Канал) Patriot не увидит, а он может его разрушить. Поэтому для того, чтобы его там поставить, нужно организовать глубинно эшелонированную систему защиты и обороны,

– отметил военный эксперт.

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