Зеленский шокировал процентом территорий Украины, незащищенных от баллистики

Подавляющая часть украинских земель остается уязвимой к ударам баллистическими ракетами. Причиной этого является ощутимый дефицит систем ПВО.

Об этом глава государства рассказал во время интервью для Tagessсhau. Процент незащищенных территорий, по его словам достигает отметки 80.

Почему Украина не может отражать баллистику?

На фоне неоднократных призывов со стороны Киева к партнерам предоставить Украине дополнительное вооружение для отражения российских атак, среди союзников распространилось мнение о якобы критике недостаточности их помощи.

В разговоре с журналистом Владимир Зеленский объяснил, что его предыдущие высказывания о системах ПВО не были направлены на критику партнеров, это был способ подчеркнуть реальную, критическую ситуацию с противовоздушной защитой.

Я не скажу, где расположены наши системы Patriot, но посмотрите, 80% нашей страны не имеет таких систем против баллистических ракет,

– сказал президент.

В таком случае, по словам главы государства, стоит сделать акцент на финансовой поддержке, чтобы Украина могла приобрести необходимое оружие.

Зеленский подчеркнул, что даже когда партнеры не могут передать готовые комплексы, Украине совместно с союзниками удалось найти собственные средства на их приобретение. Президент заверил, что работа над усилением ПВО продолжается непрерывно, несмотря на все трудности.

По его словам, он лично вел переговоры с правительствами Германии, Норвегии, других скандинавских стран и Канады. Президент также напомнил, насколько дорогое это оборудование. Так, полная система ПВО стоит от 1,5 до 2 миллиардов долларов, а одна ракета к ней – от 2 до 3 миллионов.

Кроме того, общины должны активно участвовать в защите всей критической инфраструктуры. По словам Зеленского, государство реализует ряд проектов и разворачивает системы ПВО там, где это возможно, выполняя задачи, которые не под силу муниципалитетам.

В то же время необходима совместная работа. Речь идет о физической и конструктивной защите объектов. Президент отметил, что регионы должны гораздо серьезнее относиться к этому вопросу: искать местные средства, привлекать людей и максимально активно готовиться к возможным угрозам.

