В плену России скончался украинский защитник Юрий Гориславец

В российском плену скончался защитник из Кировоградской области – Юрий Гориславец. Оккупанты удерживали его на временно оккупированной территории Луганской области.

О смерти Юрия Гориславца на своей странице сообщил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко.

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Защитник скончался в российском плену

В феврале 2023 года в российском плену скончался защитник из города Александрия Кировоградской области Юрий Гориславец. Мужчине было 53 года. У него осталась мать и дочь.

Об условиях содержания мужчины и причинах его смерти пока ничего неизвестно. Сергей Кузьменко уточнил, что бойца удерживали на территории Луганской области.

О времени, месте прощания и захоронения военного сообщат дополнительно.

У России больше пленных, чем у Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось произвести 38 обменов. Домой удалось вернуть 1 863 человека.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что у России, к сожалению, большее количество военнопленных. Большинство из них оккупанты захватили в первые дни полномасштабного вторжения.

При этом почти 40% удерживаемых россиянами людей – гражданские. Оккупанты держат в плену женщин, мэров, старост населенных пунктов, почтальонов, железнодорожников, дворников и даже детей.

Российская сторона не допускает участия международных организаций в обменах пленными. Эти вопросы решаются в двустороннем порядке только между Украиной и Россией.

Редакцияприносит соболезнования родным и близким защитника.