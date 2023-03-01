Сотни тысяч оккупантов не стоят его одного: в боях за Украину погиб воин Павел Грек
Источник:Владимир "Санта" Регеша
Отправляя на войну и теряя тех, кого не жалко, Россия забирает жизни лучших украинцев. К сожалению, в последний день зимы в боях за Украину погиб защитник Павел Грек.
О потере для всей Украины на своей фесбук-странице сообщил его побратим, военный-доброволец, командир подразделения разведки Владимир "Санта" Регеша. Он отметил, что Герой не раз уезжал на фронт защищать жизнь каждого украинца.
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Непомерная цена победы
Так, Павел Грек осенью 2022 года получил ранения на фронте. Однако как только поправился, снова отправился уничтожать врагов нашего государства. К сожалению, 28 февраля, жизнь защитника оборвалась.
Потери огромны, и кажется, что сердце одело бронежилет, а душа загрубела. Оказывается, что это все кажется… Пашка уничтожил сотни и сотни скотов, но и сотня тысяч их никудышных жизней не стоят его одного,
– написал Владимир Регеша.
Военный-доброволец отметил, что Грек был настоящим воином и невероятным человеком. А также отметил, что Украина обречена победить, "только вот цена непомерная".
Организация похорон
Владимир Регеша самостоятельно занимается организацией похорон Героя в Днепре. Пока дата и время, когда все неравнодушные смогут отдать дань уважения защитнику, неизвестны. Однако о них Владимир Регеша уведомит отдельно.
Он призвал всех желающих помочь и оставил для этого реквизиты своей карты МоноБанка: 5375 4141 2382 7320.
Последние потери народа Украины
- В ночь на 27 февраля страна-террорист во время атаки дронами убила двух спасателей в Хмельницкой области. В это время они ликвидировали пожар после попадания одного из БПЛА. С 21-летним Владиславом Двораком и 31-летним Сергеем Севруком простились 28 февраля.
- 22 февраля к небесному "Азову" присоединился командир 1 батальона полка "Азов" 35-летний Олег Мудрак, участвовавший в боях за Мариуполь 2014 года и проведший в плену 6 месяцев. Вечером 25 февраля в Киеве на одной из баз полка собрались собратья защитника, чтобы провести его в последний путь.
- 17 февраля за свободу Украины отдал жизнь 31-летний защитник, командир роты огневой поддержки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Созанский. Украину от российских оккупантов он защищал еще с 2014 года.