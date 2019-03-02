Защитникам на фронте повысили зарплату

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат военным на передовой линии в Донбассе.

Степан Полторак у себя на Facebook-странице уточнил, что повышенные выплаты начнутся с апреля.

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Накануне президент Петр Порошенко объявил повышение выплат военным на передовой.

Военные, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать на 2000 гривен больше – общая сумма доплат составит не менее 12 тысяч гривен.

На второй линии столкновения (повышение доплат, – ред. 24 канал) 1 000 гривен, и общая сумма будет равна 5 500,

– добавил Полторак.

Кроме этого, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС Украины, которые выполняют боевые задачи и находящиеся в акватории Азовского моря: они будут получать доплату 5 тысяч 500 гривен, а при выходе на боевые дежурства – 12 тысяч гривен.