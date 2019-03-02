Захисникам на фронті підвищили зарплату

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі.

Степан Полторак у себе на Facebook-сторінці уточнив, що підвищені виплати почнуться з квітня.

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Напередодні президент Петро Порошенко оголосив підвищення виплат військовим на передовій.

Військові, які перебувають на першій лінії зіткнення, будуть отримувати на 2000 гривень більше – загальна сума доплат становитиме не менше 12 тисяч гривень.

На другій лінії зіткнення (підвищення доплат, – ред. 24 канал) 1 000 гривень – і загальна сума буде дорівнює 5 500,

– додав Полторак.

Крім цього, буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям ВМС України, які виконують бойові завдання і перебувають в акваторії Азовського моря: вони будуть отримувати доплату 5 тисяч 500 гривень, а при виході на бойові чергування – 12 тисяч гривень.