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      Захисникам на фронті підвищили зарплату

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      Захисникам на фроні підвищили зарплату
      Захисникам на фроні підвищили зарплату / mil.gov.ua

      Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі.

      Степан Полторак у себе на Facebook-сторінці уточнив, що підвищені виплати почнуться з квітня.

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      Напередодні президент Петро Порошенко оголосив підвищення виплат військовим на передовій.

      Військові, які перебувають на першій лінії зіткнення, будуть отримувати на 2000 гривень більше – загальна сума доплат становитиме не менше 12 тисяч гривень.

      На другій лінії зіткнення (підвищення доплат, – ред. 24 канал) 1 000 гривень – і загальна сума буде дорівнює 5 500,
      – додав Полторак.

      Крім цього, буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям ВМС України, які виконують бойові завдання і перебувають в акваторії Азовського моря: вони будуть отримувати доплату 5 тисяч 500 гривень, а при виході на бойові чергування – 12 тисяч гривень.

       

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Гроші Степан Полторак Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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