Сказал, что жив, – жены защитников "Азовстали" со слезами описали первые эмоции после обмена

21 сентября домой вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Уже появилась первая реакция родственников освобожденных пленных.

Родственники защитников "Азовстали" очень счастливы, что их близкие уже свободны. Но они призывали не забывать о тех, кто до сих пор находится в плену.

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Первые эмоции после обмена

Жена командира полка защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко "Редиса" – Екатерина – рассказала, что мужчина позвонил ей, как только он достиг безопасной зоны. Прокопенко сказал, что набрал на три секунды, но с ним все хорошо, и он главное – он жив.

Сказал, что еще созвонимся. Эмоции переполняют и по голосу вроде бы все хорошо, но на брифинге я увидела, как он сейчас выглядит, у меня просто одни эмоции. Конечно, я рада, что он жив, но так, как он сейчас выглядит – я боюсь представить, что с ним там делали,

– сказала Екатерина Прокопенко.

Она отметила, что в последний раз с мужем разговаривала в мае. Девушка уже готова лететь к любимому первым рейсом.

Мать офицера Ильи Самойленко – Алла – заявила, что у нее удивительные ощущения, которые нельзя передать и описать. В телефонном разговоре после обмена ее сын сказал, что скоро приедет домой.

"Смешанные ощущения, потому что наших в плену еще много осталось. И будут ли у нас такие козыри, чтобы менять дальше… За них нужно продолжать бороться и нужно забрать всех", – отметила Алла Самойленко.

Жена защитника Мариуполя Арсения Федосюка – Юлия – рассказала, что для нее этот день печальнее, поскольку ее мужа еще не обменяли и он все еще находится в плену.

Мы понимаем, что их там мучают, допрашивают с насилием, об этом говорят вернувшиеся ребята. В этот день кроме радости хотелось бы говорить и о том, что мы должны дальше бороться за оставшихся в плену. Мы не знаем, где они находятся, у меня нет связи с мужем,

– подчеркнула девушка.

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Напомним, что Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара вернули домой. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что освободить удалось 5 командиров "Азовстали". Украинский лидер также назвал фамилии Дениса Шлега и Олега Хоменко.

До конца войны они будут находиться в Турции. Родственники смогут встретиться с героями.

Кто из защитников вернулся домой

Сначала сообщалось, что удалось обменять нескольких защитников "Азовстали". Тогда украинцы узнали о возвращении домой Михаила Вершинина – начальника патрульной полиции Мариуполя – и Екатерины Полищук (позывной "Пташка").

Впоследствии поступила информация, что из плена вернулся Михаил Дианов.

Далее украинцы услышали радостное известие о возвращении медика Марьяны Мамоновой – она находится на 9 месяце беременности. Также стало известно, что домой из плена вернулся Дмитрий "Орест" Козацкий.

На фото вернувшихся из плена героев также узнали Святослава Ермолова – полицейского из Мариуполя.

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