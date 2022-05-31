Защитники Юга ночью уничтожили 2 состава оккупантов: количество захватчиков также сократилось

Украинские защитники продолжают держать оборону на Юге, где ночью нанесли немалые потери захватчикам. Наши воины уничтожили составы россиян и нескольких военнослужащих.

Украинские воины полностью уничтожили российский пункт управления беспилотниками

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что в течение ночи украинские защитники ликвидировали 16 российских оккупантов.

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Сообщается, что наши ракетно-артиллерийские подразделения поразили позиции врага ночью. Кроме личного состава, украинские защитники и защитницы уничтожили:

самоходную артустановку россиян;

4 бронированных и 5 других автомашин;

В ОК "Юг" отметили, что Вооруженные Силы Украины разбили пункт управления вражескими беспилотниками и два состава. Речь идет о составе боеприпасов и горюче-смазочных запасов врага.

Какая ситуация на Юге

Вооруженные силы России терпят немалые потери на Юге, однако ситуация в регионе остается динамичной и напряженной.

В течение 30 мая кафиры не имели успеха в продвижении, из-за чего обстреливали гражданское население. В ответ вооруженные силы Украины смогли уничтожить почти 80 российских военных , 8 танков и две гаубицы.

Вместе с тем, в ОК "Юг" сообщили, что 30 мая в Черном море находился вражеский корабль, переносивший крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Также на остров Змеиный перешел десантный катер "Дюгонь" и два десантных скоростных катера "Раптор".

Сообщалось, что 30 мая россияне трижды били по Николаевщине дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган". Ночью под огнем войск России оказался Очаков и другие населенные пункты Николаевской области.

30 мая в Генштабе ВСУ информировали, что контрнаступление наших героев на Юге проходит удачно . Враг терпит потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области.

Что касается общих потерь России в войне против Украины, то, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 мая погибли около 30 500 российских военных . Также Россия потеряла более 1300 танков и 208 самолетов.

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