Уничтоженный вертолет Ка-52, 40 оккупантов, 2 танка: ВСУ за сутки собрали хороший урожай на Юге
Источник:ОК "Юг"
Защитники Юга рассказали, как прошли сутки 2 октября. Украинские воины нанесли врагу немало потерь.
В ОК "Юг" заявили, что обстановка остается динамичной и напряженной. Герои ВСУ продолжают активные действия и держат инициативу в продвижении.
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Наша авиация нанесла 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52,
– говорится в сообщении.
Удалось уничтожить:
- 40 оккупантов;
- 2 танка;
- 7 единиц другой автобронетехники.
Людей предупреждают об угрозе
Украинцев призывают не пренебрегать извещениями об опасности. Укрываясь за временно оккупированным Крымом, в акватории Черного моря маневрируют 8 вражеских кораблей. Изготовка находятся 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя. В общей сложности говорится о 32 крылатых ракетах типа "Калибр".
Кроме того, есть риск, что Россия применит дроны-камикадзе.
Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.
Кроме того, подчеркнули, что усиление шторма в море повышает минную опасность.
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