Защитники Мариуполя "мочат": батальонная тактическая группа России прекратила свое существование

Мариуполь продолжает мужественно держать оборону, сдерживая наступление вражеских войск. Защитники города уничтожают целые группы оккупантов.

Украинским военным удалось ликвидировать одну батальонную тактическую группу 102-го полка 150-й мотострелковой дивизии росармии. Эта БТГр оккупантов практически прекратила свое существование.

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"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю", – подчеркнули в Минобороны.

Отметим, что 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия, как ее хвастливо величают на России, уже понесла большие потери в захватнической войне против Украины. По данным пресс-службы ООС, за первые 10 суток циничного вторжения эта "славная" дивизия потеряла по меньшей мере 7 своих БТГр.

И этот перечень постоянно пополняется усилиями украинских защитников. Верим, что наши защитники как можно скорее прогонят захватчиков, обстреливающих мирное население Мариуполя. Оккупанты поплатятся за почти 1 600 убитых жителей города.

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