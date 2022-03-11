Українським військовим вдалося ліквідувати одну батальйонну тактичну групу 102-го полку 150-ї мотострілецької дивізії росармії. Ця БТГр окупантів практично припинила своє існування.

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"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю", – наголосили в Міноборони.

Відзначимо, що 150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія, як її чванливо величають на Росії, уже зазнала чималих втрат у загарбницькій війні проти України. За даними пресслужби ООС, за перші 10 діб цинічного вторгнення ця "славетна" дивізія втратила щонайменше 7 своїх БТГр.

І цей список постійно поповнюється зусиллями українських захисників. Віримо, що наші оборонці якомога швидше проженуть загарбників, які обстрілюють мирне населення Маріуполя. Окупанти поплатяться за майже 1 600 загиблих мешканців міста.

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