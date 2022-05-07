Защитники Мариуполя не сдавались в плен: герои объяснили ситуацию с белыми флагами
Источник:"Азов – Мариуполь"
В сети распространили информацию, что защитники Мариуполя вроде бы вышли к российским захватчикам с белым флагом. Герои сообщили: обе группы используют его для эвакуации гражданских.
Полк "Азов" рассказал, что и в этот раз, чтобы эвакуировать мирных людей из "Азовстали", обе группы использовали белые флаги. Это происходит уже в четвертый раз.
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Для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что эту процедуру проводят уже в четвертый раз,
– говорится в сообщении.
Петиция для спасения военных из "Азовстали"
Мир призывает ООН спасти защитников и защитниц Мариуполя. На сайте Change.org зарегистрировали соответствующую петицию. Обращение адресовали Антониу Гутеррешу – руководителю ООН и организации.
Меньше чем за сутки петиция набрала более 260 тысяч подписей. Следующая цель – 300 тысяч подписей. Когда это произойдет, петиция "Спасите Мариуполь" станет одной из самых подписываемых за всю историю сайта Change.org.
В петиции призывают немедленно провести процедуру Extraction, которая поможет эвакуировать из Мариуполя:
- всех гражданских;
- всех военных;
- всех раненых.
Кроме того, вывезти из города тела погибших.
Авторы петиции подчеркнули, что время на "Азовстали" идет на минуты. Каждое мгновение промедления может стоить огромных потерь.
Зеленский о блокаде Мариуполя
Президент Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь является примером того, как Россия пытает голодом гражданское население. Российские военные относятся к людям с бесчеловечностью и жестокостью.
Из-за действий российских оккупантов в город не могут доставить гуманитарную помощь. Мариуполь без еды и воды. Люди вынуждены пить из луж.
Зеленский подчеркнул, что это – пытки и терроризм.
Местные жители разбирают завалы
- Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – заявил, что местные жители разбирают завалы города. Под обломками – множество тел. Из-за увиденного у людей разрушается психика.
- Житель Мариуполя рассказал: иногда под завалами дома находят до 100 тел. Живые мариупольцы не выдерживают увиденного и страдают нервными срывами. По словам Андрющенко, человеческая психика не выдерживает радости "русского мира".
- Погибших не разрешают хоронить. Часто на дверях квартир пишут даты обнаружения тел.
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