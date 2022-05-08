Защитники Мариуполя подсчитали, что уничтожили почти 2 500 тысяч российских военных

Многие считают защитников Мариуполя живыми героями. Так и есть, но важно помнить, что украинские защитники отдали жизнь за защиту города.

Во время пресс-конференции 8 мая представители полка "Азов" объяснили, что защита города и гражданских – это их приоритет. Об этом сообщает 24 канал.

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Они признались, что могли бы легко отступить от Мариуполя еще несколько месяцев назад, когда началось оцепление города. Но решили все равно остаться и сражаться.

Во время защиты города уничтожено более 2 тысяч оккупантов

Согласно подсчетам полка, от 24 февраля азовцы уничтожили около 2 500 тысяч российских оккупантов.

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