Защитники Мариуполя провели спецоперацию: уничтожили офицерский состав до взвода пехоты россиян

Украинские военные продолжают не только защищать Мариуполь. Но и наносить значительные потери врагу.

Суббота, 19 марта, стал последним днем на земле для большого количества захватчиков возле Мариуполя. Все благодаря усилиям бойцов полка "Азов", которые провели спецоперацию.

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Украинские защитники совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, в ходе которого были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.

По предварительным данным, уничтожены 1 танк, 2 БТР и грузовые автомобили.