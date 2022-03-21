Защитники Мариуполя спасли десятки тысяч жизней, – Резников
Источник:Министерство обороны Украины
Прошло 25 дней после начала полномасштабного наступления России на Украину. Министр обороны нашей страны Алексей Резников отдельно отметил защитников Мариуполя.
По словам Резникова, все должны понимать, что Мариуполь спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Благодаря мужеству защитников, которые защищают город, удалось спасти десятки тысяч человек.
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Речь идет не только о мариупольцах, но и о жителях городов, в которые не прорвалась рашистская орда.
Большая роль в том, что планы неприятеля разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать,
– заявил Резников.
Он отметил, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, показывают несокрушимость воли украинского народа. "И врагу лучше убраться прочь".
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