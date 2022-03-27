Защитники Одесщины за неделю отбили попытку высадки российского десанта и сбили 3 ракеты
Источник:телеграм Максима Марченка
На этой неделе в Одесской области удалось предотвратить высадку вражеского десанта. Кроме того, украинские защитники сбили 3 вражеских ракеты и несколько беспилотников.
Одесская область продолжит оказывать гуманитарную помощь другим областям, страдающим от российской агрессии. Об этом заявил глава Одесской ОВ Максим Марченко.
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Максим Марченко подчеркнул, что неделя в Одесской области была напряженной, ведь российские десантники пытались высадиться на территории области. Однако наши защитники предотвратили это.
Также власти области продолжают работать над обеспечением наших защитников в первую очередь бронежилетами.
Обращение Максима Марченко: смотрите видео
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