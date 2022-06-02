Защитники Северодонецка не получали задания отходить, – Генштаб

За Северодонецк уже который день идут тяжелые бои. В Генштабе подчеркнули, что защитники Северодонецка должны быть готовы к различным вариантам развития событий, но приказа об отступлении не получали.

Оккупанты пытаются окружить наших защитников в Луганской области. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Заметьте Потери россиян в Северодонецке огромны, туда перебрасывают оккупантов с других направлений, – Гайдай

В Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои

Алексей Громов уточнил, что сейчас в Северодонецке идут тяжелые уличные бои. Сказать точно, сколько процентов города контролируют оккупанты невозможно, поскольку ситуация постоянно меняется. В качестве примера, Громов пояснил, что ночью нашим войскам удалось отбить один из кварталов города.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба подчеркнул, что сейчас задача об отступлении перед защитниками Северодонецка не стоит.

В настоящее время такая задача (об отступлении – 24 канал) перед подразделениями, непосредственно занимающимися обороной Северодонецка, не стоит. Подразделения будут выполнять задачи всем имеющимся составом сил и средств по имеющемуся ресурсу,

– отметил Громов.

Кроме того, Громов подчеркнул, что наши воины делают все возможное, для того, чтобы вся украинская территория была под нашим контролем. В целом ситуация в Северодонецке остается опасной, но контролируемой.

Необходимости в отступлении нет

В ответ на вопрос журналиста о том, готов ли Генштаб к тому, чтобы дать приказ об отступлении украинских воинов, Алексей Громов отметил, что военный должен всегда быть готовым к любому развитию событий.

Громов подчеркнул, что наши военные и подразделения сил обороны работают над единым замыслом. В то же время необходимости в отступлении нет.

В замыслах Генерального штаба нет необходимости отходить нашим воинским частям. Да, угроза создана, да, противник пытается, но в настоящее время необходимости в этом нет,

– заявил Громов.

Ситуация в Северодонецке по состоянию на 2 июня

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты несут огромные потери в боях за Северодонецк. Из-за этого они вынуждены перебрасывать личный состав с других направлений.

Захватчики пытаются прорвать линии обороны со всех сторон. Однако 1 июня нашим воинам удалось провести несколько контратак, отбив часть территории. Украинским защитникам удалось захватить оккупантов в плен.

Бои за Северодонецк продолжаются уже несколько дней. По данным источников 24 канала в спецслужбах, глава Кремля Путин отдал приказ захватить территорию Луганской области до 1 июня, но, как мы видим, замысел провалился. В американском Институте изучения войны опубликовали материал, в котором говорится о том, что захват Северодонецка не имеет никакой выгоды для врага, кроме как показать хоть какую-то "победу".

Однако Алексей Громов отметил, что в любом случае, если российским оккупантам удастся захватить Северодонецк, это создаст определенные тактические угрозы на Востоке.

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