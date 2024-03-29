Недоплата в бюджет рядом сетей АЗК: защитники теряют до 10 миллиардов гривен в год

Защитники призывают бизнес платить налоги и поддерживать ВСУ. Ведь сейчас каждая гривна - на вес золота.

Об этом говорится в сюжете 24 Канала. Дело в том, что из-за неуплаты налогов рядом сетей автозаправок бюджет теряет до 10 миллиардов гривен в год.

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Ряд АЗК недоплатили налоги в бюджет

"В условиях снижения помощи от США каждая гривна на вес золота. По подсчетам экспертов, уплата налогов и вывод зарплат из тени только у ряда сетей автозаправок могли бы принести бюджету до 10 миллиардов гривен в год. Эти деньги могли бы пойти на экипировку наших защитников, на производство оружия и многое другое для безопасности нашей страны", – говорится в сюжете.

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По данным консалтинговой группы "А-95", которые приводят журналисты, ряд сетей автозаправочных комплексов недоплатила в бюджет немалую сумму.

Расчет по БРСМ в 2023 году показывают, что они не доплатили до полумиллиарда гривен. По Avantage7 эта цифра может достичь 400 миллионов гривен, сетями Motto и Marshal – в среднем по 100 миллионов гривен. То есть, это колоссальные деньги, которые нашему бюджету просто не помешают,

– отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Военные и эксперты уверены, эти поступления в бюджет приносят гораздо больше поддержки нашим бойцам, чем прямые сборы. "Не уплата налогов сегодня – это, по сути, кража у ВСУ. Если ты сейчас не платишь налоги, не финансируешь этими налогами Вооруженные Силы Украины, то завтра ты будешь кормить армию оккупанта", – подытожил военный и политический эксперт Кирилл Сазонов.