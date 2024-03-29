Про це мовиться у сюжеті 24 Каналу. Річ у тім, що через несплату податків низкою мереж автозаправок бюджет втрачає до 10 мільярдів гривень на рік.

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Низка АЗК недоплатила податки до бюджету

"В умовах зниження допомоги від США кожна гривня на вагу золота. За підрахунками експертів, сплата податків та виведення зарплат із тіні тільки у низки мереж автозаправок могли б принести бюджету до 10 мільярдів гривень на рік. Ці гроші б могли піти на екіпірування наших захисників, на виробництво зброї й багато іншого для безпеки нашої країни", – мовиться у сюжеті.

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За даними консалтингової групи "А-95", які наводять журналісти, низка мереж автозаправних комплексів недоплатила до бюджету чималу суму.

Розрахунок по БРСМ у 2023 році показують, що вони не доплатили до пів мільярда гривень. По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 мільйонів гривень, мережами Motto та Marshal – в середньому по 100 мільйонів гривень. Тобто, це колосальні гроші, які нашому бюджету просто не завадять,

– наголосив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Військові та експерти впевнені, ці надходження до бюджету приносять набагато більше підтримки нашим бійцям, ніж прямі збори. "Не сплата податків сьогодні – це, по суті, крадіжка у ЗСУ. Якщо ти зараз не сплачуєш податки, не фінансуєш цими податками Збройні Сили України, то завтра ти будеш годувати армію окупанта", – підсумував військовий та політичний експерт Кирило Сазонов.