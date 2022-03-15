Защитники Украины нуждаются в поддержке, – Дуда о новом разговоре с Зеленским

Украинский и польский президенты снова провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию после 19 дня войны, которую Россия развязала против нашего государства.

Об этом рассказал польский лидер Анджей Дуда. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей твитер-странице в ночь на 15 марта.

Читайте также Беспилотник оккупантов пересек границу с Польшей, а затем был сбит украинской ПВО

О чем общались политики

Владимир Зеленский поблагодарил его за заботу об украинских женщинах и детях. Наш президент также рассказал польскому о том, что россияне продолжают точечные атаки, но сломать украинскую оборону не в состоянии. "Мы полны решимости и не сдадимся", – сказал он Дуде.

Отметим, что Польша уже приняла более 1,5 миллиона беженцев из Украины. Недавно Дуда подписал закон, регламентирующий их условия пребывания на польской территории.

В Польше на границе блокируют поставки грузов в Россию и Беларусь: видео