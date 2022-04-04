Защитники Украины нуждаются только в трех вещах – оружии, оружии и оружии, – Дуда

Анджей Дуда заявил, что защитникам Украины больше всего нужны три вещи. По его словам это оружие, оружие и оружие.

Об этом президент Польши написал на своей странице в социальных сетях вечером 3 апреля.

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Преступников следует называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото из Бучи опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины требуются три вещи: оружие, оружие и еще оружие,

– подчеркнул политик.

Кроме этого, глава польского государства Анджей Дуда разместил хэштег #StandWithUkraine.

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