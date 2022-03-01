Защитники Украины стали непреодолимым барьером для врага, это его деморализует, – Резников
Источник:фейсбук Алексея Резнікова
Благодаря героизму украинских защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг несет потери. Наши ВСУ стали непреодолимым барьером для врага, а это его ужасно деморализует.
Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он особо отметил наших защитников на востоке.
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По его словам, сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им врет. Что нет никакой "спецоперации", а это обычная захватническая война, на которой погибли тысячи россиян.
Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом. В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался бешеным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления,
– написал Резников.
Он добавил, что ежедневно увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.
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