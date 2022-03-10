Защитники уничтожили смертоносный ЗРК "Оса" оккупантов: фото вражеской техники
10 марта 2022 , 15:01Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
Вооруженные силы Украины превратили вражеский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "Оса" в металлолом.
Он хоть и советский, но работает в любую погоду. "Оса" предназначена для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.
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Об уничтожении вражеской техники в своем телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Сниженный ЗРК "Оса" / Фото Антон Геращенко
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