Защитники Запорожья показали, как пылает техника россиян
28 апреля 2022 , 10:41Читати новину українською
Источник:фейсбук Территориальной обороны ВСУ
64 сутки Украина мужественно противостоит российской агрессии. Наши защитники наносят врагу значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.
Так, защитники Запорожья, где оккупант пытается совершать наступление, уничтожили некоторую из их техники, и показали это на видео.
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Защитники Запорожья показали, как пылает техника россиян
В частности, они уничтожили 1 танк и 2 БМП российских захватчиков.
Результат взаимодействия артиллеристов Сухопутных войск ВСУ и разведчиков Сил ТрО ВСУ, вместе действующих в составе Сил обороны Запорожского края,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео: