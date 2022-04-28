64 сутки Украина мужественно противостоит российской агрессии. Наши защитники наносят врагу значительные потери как в личном составе, так и в военной технике.

Так, защитники Запорожья, где оккупант пытается совершать наступление, уничтожили некоторую из их техники, и показали это на видео.

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Защитники Запорожья показали, как пылает техника россиян

В частности, они уничтожили 1 танк и 2 БМП российских захватчиков.

Результат взаимодействия артиллеристов Сухопутных войск ВСУ и разведчиков Сил ТрО ВСУ, вместе действующих в составе Сил обороны Запорожского края,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео:

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