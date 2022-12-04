В России признали "дискредитацией" армии сон о Зеленском и плакат "Я люблю своего папу"

В России продолжается обострение маразма. В этот раз "дискредитацией" российской армии признали плакат "Я люблю своего папу".

За этот плакат девушка была оштрафована на 30 тысяч рублей. РосСМИ сообщают, что таким образом Светлана Потеряхина протестовала против мобилизации, информирует 24 канал .

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Девушку задержали на 2 суток. Впоследствии она рассказала, что в участке правоохранители угрожали сексуальным и физическим насилием, а также не давали задержанным даже воды.

Мужчину оштрафовали за описание сна с Зеленским

Тем временем Ивана Лосева оштрафовали за пересказ сюжета сна с Владимиром Зеленским. Парня выследили полицейские в инстаграмме и совершенно серьезно описали его пост.

Парню приснилось, что после мобилизации его доставили в некий лагерь, вдруг "накрывший" воины ВСУ.

Всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня, и говорит: «О, я твои истории в институте видел, Слава Украине!", я ему отвечаю: "Героям слава!",

– заявил Лосев.

Он также пожалел, что во сне не успел сделать фото с украинским лидером. Лосев заметил, что его гораздо более резкие высказывания проигнорировали, а вот на сон прибежали сразу.