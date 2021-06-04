Зашли не с той стороны, – Казанский о законе об олигархах

Влияние олигархов на политику и бизнес в Украине нужно ограничивать. Однако соответствующий законопроект в этом может не помочь.

Об этом во время трансляции на ютубе рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. По его мнению, документ, который внесли в Верховную Раду, не сможет лишить олигархов влияния.

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"Мне кажется, что зашли немного не с той стороны. Не каждый бизнесмен – олигарх, и не каждый олигарх – политик, то есть здесь очень тонкая грань. Мне кажется, что закон, который сейчас принимается, не будет работать", – сказал журналист.

Он объяснил, что когда олигархи "покупают" политиков или финансируют политические партии, то они делают это неофициально.

Что может ограничить воздействие

Чтобы ограничить влияние олигархов, по мнению Дениса Казанского, нужно ограничить возможность играть нечестно. По его словам, олигархи обычно пытаются конвертировать свои деньги во влияние путем монопольного положения, то есть получить деньги путем монополии.

Нужно бороться, мне кажется, с монополией, бороться не конкретно против какого-то олигарха, а бороться против монопольного положения той или иной компании на рынке,

– сказал Казанский.

Он добавил, что как только олигарха лишат монополии – его лишат и возможности диктовать условия, навязывать тарифы и создавать для себя и своего бизнеса максимально тепличные условия.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

Закон об олигархах: коротко