Про це під час трансляції на ютубі розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. На його думку, документ, який внесли до Верховної Ради, не зможе позбавити олігархів впливу.
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"Мені здається, що зайшли трохи не з того боку. Не кожен бізнесмен – олігарх, і не кожен олігарх – політик, тобто тут дуже тонка грань. Мені здається, що закон, який зараз приймається, не буде працювати", – сказав журналіст.
Він пояснив, що коли олігархи "купують" політиків чи фінансують політичні партії – то вони роблять це неофіційно.
Що може обмежити вплив
Щоб обмежити вплив олігархів, на думку Дениса Казанського, потрібно обмежити можливість грати нечесно. За його словами, олігархи зазвичай намагаються конвертувати свої гроші у вплив шляхом монопольного положення, тобто отримати гроші шляхом монополії.
Потрібно боротися, мені здається, з монополією, боротися не конкретно проти якогось олігарха, а боротися проти монопольного положення тієї чи іншої компанії на ринку,
– сказав Казанський.
Він додав, що як тільки олігарха позбавлять монополії – його позбавлять й можливості диктувати умови, нав'язувати тарифи та створювати для себе та свого бізнесу максимально тепличні умови.
Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео
Закон щодо олігархів: коротко
- 15 квітня 2021 року Володимир Зеленський ініціював розробку закону щодо олігархів. Президент пояснив, що в олігархів буде вибір: припинити незаконну діяльність або потрапити під санкції.
- 2 червня Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо запобігання загрози олігархів і позначив його як невідкладний.
- Повний текст відповідного проєкту закону вже з'явився на сайті парламенту.