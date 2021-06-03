Про це під час трансляції на ютубі розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. На його думку, документ, який внесли до Верховної Ради, не зможе позбавити олігархів впливу.

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"Мені здається, що зайшли трохи не з того боку. Не кожен бізнесмен – олігарх, і не кожен олігарх – політик, тобто тут дуже тонка грань. Мені здається, що закон, який зараз приймається, не буде працювати", – сказав журналіст.

Він пояснив, що коли олігархи "купують" політиків чи фінансують політичні партії – то вони роблять це неофіційно.

Що може обмежити вплив

Щоб обмежити вплив олігархів, на думку Дениса Казанського, потрібно обмежити можливість грати нечесно. За його словами, олігархи зазвичай намагаються конвертувати свої гроші у вплив шляхом монопольного положення, тобто отримати гроші шляхом монополії.

Потрібно боротися, мені здається, з монополією, боротися не конкретно проти якогось олігарха, а боротися проти монопольного положення тієї чи іншої компанії на ринку,

– сказав Казанський.

Він додав, що як тільки олігарха позбавлять монополії – його позбавлять й можливості диктувати умови, нав'язувати тарифи та створювати для себе та свого бізнесу максимально тепличні умови.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

Закон щодо олігархів: коротко