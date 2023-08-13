На оккупированных территориях внимательно следят за тем, чтобы жители не могли говорить правду. Жительница оккупированного Донецка "расписалась" в любви к российским военным после того, как в сеть попало видео, где она ругает захватчиков. В пропагандистских каналах обнародовали ее персональные данные и призвали к расправе над женщиной.

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Что известно об инциденте

12 августа в ресторане "На дровах" жительница Донецка резко высказалась о присутствии российских военных и оккупации города.

Вас здесь никогда не было и никогда не будет, запомните раз и навсегда,

– говорила женщина.

Она обвиняла россиян в том, что они холуи и приехали за деньгами, а попали в Украину потому, что не имеют образования. Также обращалась к другим посетителям, чтобы они сказали, хотят ли присутствия окупантов в Донецке

На вопрос окупантов, "зачем это ей", ответила: живет в Донецке и имеет там два дома.

Впоследствии появилось "повинное" видео, где та же женщина забирает свои слова назад и оправдывается. Говорит: очень хорошо относится к российским военным, полностью поддерживает "СВО" и не осознавала, что ее действия будут иметь общественный резонанс. Почему "унижала российских военных"? Потому что была пьяна, глупа и безответственна.

Журналист Андрей Цаплиенко обращает внимание на высказывания, употребленные во втором видео. Нет сомнений, что текст для извинений написали российские карательные органы.

Такое впечатление, что текст написал замполит советских времен. Особенно яркое слово "приспешники",

– иронизирует он.

Как жительница Донецка говорила правду, а потом извинялась: смотрите видео

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Россияне запрещают говорить правду

Ранее в похожую ситуацию попала жительница Краснодара. Женщина попросила не плести маскировочные сетки на детской площадке, из-за чего возник скандал. Пропагандистки обещали написать заявление, которое женщина назвала доносом, и поощряли "наговорить" на больший срок. Разговор сняли на видео и выложили в интернет. В соцсетях женщине начали угрожать расправой.